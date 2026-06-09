發票中獎別急著領錢！她想拿4千「險噴10萬元」 驚人細節曝光
生活中心／朱祖儀報導
發票中獎是許多人生活中的小確幸，常在第一時間就去領獎，但沒想到有人卻差點賠上自己的存款。近來有網友表示，最近信箱收到統一發票中獎4000元的通知，但點開卻要輸入信用卡號，不知道該怎麼辦？眾人看到紛紛提醒，「這是詐騙！」
原PO在Threads發文表示，最近在信箱收到統一發票的中獎通知，中了四獎，共4000元，下方還有「發票整合服務平台」的連結。但點進去卻顯示，信用卡帳戶異常，為確保中獎電子發票與匯款作業，請輸入購物時使用的信用卡／簽帳金融卡，讓他好奇，「請問信箱收到這個是詐騙嗎？如果輸入信用卡號怎麼辦？」
眾人紛紛表示，「要輸入信用卡的一律都是詐騙」、「這一看就是詐騙！領獎只會有兩種方式一種就是去便利超商，不然就是上發票整合服務平台去填寫資料，直接匯入自己的銀行帳號」、「不要隨便交出信用卡資訊，如已輸入建議停用」、「會被盜刷，馬上去聯絡信用卡公司。」
誤信中獎資訊被盜刷！辨別詐騙方法曝光
事實上，近來詐騙集團經常假冒財政部電子發票整合服務平台或知名購物平台的名義，寄送電子郵件通知民眾雲端發票中獎，信件內還會夾帶詐騙網址，誘騙民眾填寫信用卡及個人資料。先前就有網友誤信，填完資料後直接被盜刷2725歐元（約新台幣9萬9493元）。
財政部高雄國稅局指出，詐騙集團提供的詐騙網站和官方網站十分相似，企圖竊取民眾信用卡資料進行盜刷，造成民眾財務損失，因此提醒民眾，統一發票兌獎流程並不需要輸入信用卡資料驗證身分，民眾如收到可疑之中獎通知郵件時，應提高警覺，請務必確認是否為真正的整合服務平台電子信箱及官網網址，政府機關的結尾為「.gov.tw」而非「.com」。
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