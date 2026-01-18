發票中獎卻錯過200萬？載具歸戶設定懶人包 自動兌獎不怕忘記

生活中心／游舒婷報導

一名網友在網路上指出，自己在電子發票兌獎App上看到一張發票特獎200萬的發票，但出現的時候已經超過領獎期限，無法領獎，讓她直呼相當崩潰。事實上，這是因為載具沒有歸戶造成的結果，載具歸戶是什麼？哪些發票需要載具歸戶？本篇整理載具歸戶的相關設定給讀者一次看！

電子發票記得載具歸戶，以免錯失獎金！（圖／資料照）

什麼是載具歸戶？

電子發票載具歸戶是指將各種電子發票載具（如手機條碼、超商會員、信用卡、電商帳號）統一綁定到個人帳戶，完成後，不論在哪裡消費，發票都會自動集中到你的帳戶，避免中獎卻找不到發票的情況，還可以自動兌獎，不會錯過獎金。

什麼發票需要載具歸戶？

據了解，除了直接掃描載具、綁定載具的電子發票，其他電子發票都需要載具歸戶，舉凡Apple Store、Google Play、Uber Eats、foodpanda等平台消費，發票都是寄到電子郵件，如果沒有歸戶，如果沒有特別找來兌獎，恐怕中獎了都不知道！

載具歸戶怎麼用？

（一）會員載具歸戶

登入財政部電子發票整合服務平台後，找到歸戶設定，點入會員載具歸戶設定，找到該平台會員，若平台提供會員載具統一入口歸戶，只要點進去登入平台，就可以完成載具歸戶設定。（例：蝦皮、博客來會員都可以使用此方式。）

（二）其他載具歸戶

舉凡Apple Store、Google Play、Uber Eats、foodpanda等平台消費，通常Email都會收到發票通知，點選郵件中的「載具歸戶」選項，就會連回財政部電子發票服務平台，點選「跨境電商電子郵件載具」輸入電子信箱，寄到email的發票就能完成歸戶。

同時，這裡還有許多悠遊卡、一卡通、信用卡等選項，都可以點進去輸入後完成歸戶。

跨境電商雲端發票載具歸戶。（圖／取自財政部）

