發票中獎竟要「信用卡驗證」財政部警告：最新詐騙手法

財政部與台灣事實查核中心今日共同發布詐騙預警，近期發現有不肖份子冒用電商平台名義，透過電子郵件通知民眾雲端發票中獎，並要求輸入信用卡號碼才能完成兌獎程序。財政部強調，此為典型詐騙手法，呼籲民眾切勿上當。

根據財政部官方說明，雲端發票中獎通知僅透過「統一發票兌獎」APP推播，或由民眾自行至財政部電子發票整合服務平台查詢。正規兌獎程序完全不需要進行信用卡驗證或任何匯款操作。資安專家指出，此類詐騙主要目的為盜刷信用卡，民眾務必提高警覺。

與此同時，財政部長莊翠雲將於明日赴立法院財政委員會，就統一發票經費編列進行專題報告。根據書面資料顯示，2026年度統一發票給獎及推行預算編列197億1078萬元，其中188億7912萬元用於中獎獎金、兌領手續費及行政費用，較2025年度增加26億8510萬元，增幅達16.58%。

財政部表示，增加的預算將優先用於增開雲端發票專屬獎項。目前雲端發票專屬獎包含100萬元獎30組、2000元獎1.6萬組、800元獎10萬組、500元獎315萬組，每期總組數已達326萬6030組。透過增加中獎機會，鼓勵民眾使用雲端發票。

統計數據顯示，2025年雲端發票開立張數達63.31億張，使用率64.55%，較前一年提升4.9個百分點。財政部統一發票兌獎APP下載人次突破743萬，網路兌獎比率達55.07%。雲端發票的推廣不僅有助稅源控管，更符合2050淨零排放政策目標，實現從消費到兌獎全程無紙化的環保願景。

