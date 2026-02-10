發票中獎、載具異常都假的 刑事局示警「2大新型詐騙」誤點恐噴錢

為了對抗日益翻新的詐騙手法，LINE Bank（連線商業銀行）與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書（MOU）」，確立了以「情資即時連線、詐騙前端阻斷」為核心的戰略方針。

透過整合LINE Bank擅長的數位科技與刑事局豐富的查緝經驗，雙方致力於在可疑金流真正進入交易體系前，就能迅速辨識並加以攔阻，讓防詐工作不再僅是事後追查，而是達成「阻得早、防得住」的主動防禦目標。

AI鷹眼全天候掃描 警示帳戶顯著下降

LINE Bank在防詐成效上繳出亮眼成績單，關鍵在於其導入的AI數位阻詐架構；這套系統針對純網銀獨有的線上交易樣態，進行高頻率的全流程風險數據分析，隨著技術不斷精進，目前已能達到每分鐘即時掃描並管控涉詐帳戶的精準度。

廣告 廣告

根據統計，2025年迄今已成功攔截413個可疑帳戶，阻斷金額超過新台幣600萬元；若觀察近兩年數據，警示帳戶數更是大幅下降了15.05%。

深化三階段防護 落實全流程監控

針對此次深度結盟，LINE Bank總經理黃以孟強調，連線銀行的優勢在於所有交易流程皆建構於即時數位系統之上；透過與刑事局建立制度化的合作，雙方將聚焦於「即時警示帳戶跨行通報」、「高風險情資串聯」及「防詐教育宣導」等面向，共同落實「事前預警、事中攔阻、事後溯源」的科技防詐模式。

這意味著從帳戶行為的監控到風險鎖定，都能在事件發生前啟動防護機制，讓詐騙集團無所遁形，真正實現金警聯防的斷線目標。

年節詐騙手法翻新 切勿輕信不明連結

隨著年節消費高峰即將到來，詐騙集團也伺機而動，LINE Bank提醒民眾務必提高警覺；近期的詐騙手法主要鎖定兩大類型，一是假借「發票中獎」或「載具異常」的名義，誘騙民眾填寫信用卡資訊或驗證碼；二是透過網購交易，由假買家或假客服誘導受害者點擊不明連結，進而要求進行「螢幕共享」、操作網銀或掃描不明QR Code。

民眾若遇到任何要求提供敏感金融資訊或共享畫面的情況，應視為高風險詐騙行為，並立即向銀行查證或撥打165反詐騙專線求助，以免落入圈套。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）