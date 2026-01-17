發票中200萬大獎！她載具少「1設定」錢全沒了 網哭：太慘

生活中心／李紹宏報導

中大獎本該是件喜事，但若因為一時疏忽導致獎金全數充公，恐怕會成為一輩子遺憾。近日一名女網友在社群平台分享慘痛經歷，她驚覺自己去年 7、8 月期的統一發票中了「200萬元特獎」，沒想到點開兌獎頁面時，畫面竟顯示「已超過領獎期限」，讓她瞬間從天堂掉到地獄。

女網友中了發票200萬大獎，已經過了領獎期限。（圖／翻攝自財政部官網）

該名網友在Threads上發文，並貼出雲端發票App的截圖。圖片顯示，她的發票號碼為「QD51509866」，下方清清楚楚標記著中了特獎200萬元。然而，這張去年7、8月期的發票，領獎期限僅到2026年1月5日。

原PO懊悔表示，自己就是Apple帳號沒有辦理「載具歸戶」的苦主，由於發票儲存在Apple帳號內卻未連結至財政部載具，導致她沒有第一時間收到中獎通知，等到發現時，這張價值200萬元的發票早已過期，無法兌領。

其實，該網友所中的特獎，正是財政部先前公告尋找的「App Store 220元訂閱費」發票。儘管官方已多次提醒領獎期限，但由於該名網友未將App Store帳號進行載具歸戶，導致錯失領獎先機，最終只能眼睜睜看著百萬獎金過期，收歸國庫。

貼文一出，不少網友替她惋惜，「我會臥病在床一個月，沒辦法出門」、「這個比沒中還要難受」、「無力啦，之前威力彩15億，我夢到頭獎號碼叫我媽去買。因為我第一次無法買，結果我媽忘了，希望有人安慰你」、「可能兩百萬幫助擋了其他的災了，去財去人安樂」、「我找到這個，未領清單有你耶（拍拍）」。

