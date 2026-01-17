發票中200萬飛了！她載具「少做1事」過領獎期限 苦主哭喊：沒救了嗎？

有網友近日發現自己中了200萬，卻因期限過期無法領獎。（圖／黃耀徵攝）

中獎原是令人欣喜之事，但若因疏忽錯過兌獎時限，獎金被充公，恐成終身遺憾。近日，一名女網友在社群平台分享自身經歷，透露她竟錯過200萬元特獎的兌領期限，原因竟是未完成載具歸戶，錯失中獎通知。

該網友在Threads平台發文，並附上雲端發票App畫面，顯示其發票號碼為「QD51509866」，中獎金額為2023年7、8月期統一發票的特獎200萬元，系統同時標示「已超過領獎期限」，顯示兌獎時限已於2026年1月5日截止。

廣告 廣告

她表示，這張中獎發票來自Apple App Store的220元訂閱費，因Apple帳號並未與財政部雲端發票系統進行「載具歸戶」，導致未收到任何中獎通知，直到自行查詢時才發現錯過兌獎期限，懊悔不已。

貼文曝光後，吸引超過3萬人點讚，網友們紛紛安慰原PO，「之前威力彩15億，我夢到頭獎號碼，叫我媽去買，因為我那時候未成年不能買，結果我媽忘記，希望有安慰到你」、「這個比沒中還要難受」、「可能兩百萬幫你擋了其他的災了，財去人安樂」、「其實只少賺160萬，沒有到200萬那麼多，有沒有好受一點」。

事實上，財政部早已多次提醒民眾，2023年7、8月期統一發票的兌獎期限為2026年1月5日，並公布尚未領取中獎發票清冊，其中就包括一張「台北市信義區App Store訂閱費220元」的特獎發票，獎金即為200萬元，與原PO的情況完全吻合。

原PO也於留言區進一步說明，Apple屬於國外電商，不會主動通知中獎者，因此須自行定期對獎；若事先完成載具歸戶，系統即可自動推播中獎提醒，避免遺漏。

對此，也有網友分享歸戶流程，民眾可透過財政部「統一發票兌獎」App或網站操作，在載具歸戶設定中新增「跨境電商電子郵件」載具，填入Apple ID所使用的信箱，完成一次性驗證程序後，即可將消費發票納入對獎系統。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

一被碰到就裝死！陸「戲精小羊」爆紅 網友開價136萬求購

領養小孩竟發現是「丈夫親生的」 人妻崩潰離婚

年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光 房東嘆：我才是壞人