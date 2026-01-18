發票中200萬飛了！她載具「少1設定」錯失獎金

生活中心／張予柔報導



發票重大獎本來應該是人人羨慕的好事，但卻有人因為一時疏忽，與200萬元獎金擦身而過，留下一輩子的遺憾。近日一名女網友在社群平台發文分享自己的經歷，表示自己7、8月期統一發票中了「200萬元特獎」，直到近日查看時才驚覺早已超過兌領期限，獎金依法充公，貼文曝光後引發網友熱議，瀏覽次數更迅速突破300萬。





一名網友分享，自己「Apple沒有歸戶的苦主」，只能看著雲端發票顯示中獎200萬元卻註明「逾期無法兌領」。（圖／翻攝自 Threads@sullessda）

原PO在Threads貼文中貼出雲端發票截圖，畫面清楚顯示發票號碼「QD51509866」中了特獎200萬元，但系統同時標註「已超過領獎期限，無法兌領」。她無奈說道，自己就是「Apple沒有歸戶的苦主」，眼睜睜看著200萬元飛走，難過表示「真的沒救了嗎？」。貼文曝光立刻引來大量留言，不少網友替她感到惋惜，有人直言「這個比沒中還難受」，還有人開玩笑說「我會臥病在床一個月」，更有人看完後立刻檢查自己的發票，發現自己也有未領獎發票。

財政部提醒，114年7、8月期發票兌獎期限已截止，要注意發票是否歸戶，避免錯失領獎時機。（圖／翻攝自財政部官網）

事實上，財政部月初就曾針對尚未兌領的中獎發票提出提醒，指出114年7、8月期統一發票的兌獎期限僅到今年1月5日，並公布多張仍未領取的中獎清單。其中，一張消費金額僅220元、來自台北市信義區的App Store訂閱費發票，正是200萬元特獎得主，就是該名網友的。儘管官方早已公告並提醒，但因發票未完成載具歸戶，最終仍錯失領獎時機。

原PO提醒，Apple屬跨境電商不會主動通知中獎，須事先完成載具歸戶，才不會錯過發票中獎資訊。（圖／翻攝自 Threads@sullessda）

原PO事後也在留言區補充說明，Apple屬於國外電商，不會主動通知中獎資訊，必須自行查詢，若未事先完成載具歸戶，很容易漏接通知，「有歸戶才不會錯過」。也有網友分享經驗，提醒民眾可透過財政部「統一發票對獎」App或官網，將跨境電商電子郵件與載具進行綁定，確保中獎資訊能即時顯示。





原文出處：發票200萬大獎飛了！她載具「少1設定」錯失獎金…網心疼：我會臥病在床一個月

