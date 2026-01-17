發票中200萬！女網友「少做1事」獎金沒了超崩潰

女網友中了兩百萬頭獎。（圖／Threads@sullessda授權提供）





統一發票中獎本是令人振奮的好消息，卻有民眾因一個疏忽，與200萬元獎金擦身而過。近日一名女網友在社群平台Threads分享親身經歷，指出自己其實中了特獎，卻因逾期未領，獎金已正式作廢，引發大量網友關注與討論，直呼真的心好痛。

該名網友貼出畫面截圖，顯示她所持有的發票號碼對中特獎200萬元。不過這張發票為去年7、8月期，由於領獎期限僅至今年1月5日，她在發現時已超過可兌領時間，系統也明確標示「已過期，無法領獎」。她無奈表示，自己正是Apple消費未歸戶的受害者，眼睜睜看著200萬元飛走。

廣告 廣告

貼文曝光後迅速引發熱議，瀏覽次數突破百萬。不少網友留言安慰或感嘆，「這真的比沒中還痛苦」、「沒事啦，之前威力彩15億，我夢到頭獎號碼叫我媽去買，因為我那時候未成年不能買，結果我媽忘記，希望有安慰到你」、「看完立刻檢查發票，結果發現早就歸戶，但也沒中」、「這號碼是真的，幫你QQ」、「我昨天也才發現我中了獎，可是是十月份的而且是email通知，所以我就好討厭我的iPhone，從來都不跳email通知，所以我不知道我中獎啊哭」。

事實上，財政部先前已多次提醒，114年7、8月期統一發票的最後兌領日為1月5日，並曾公布尚未領取的中獎清冊，其中就包含一張「台北市信義區App Store訂閱費220元」的特獎發票，獎金正是200萬元，與該名女網友的發票資訊完全相符。

事後原PO也在留言區補充說明，Apple屬於國外電商，消費後並不會主動通知中獎，必須自行對獎，若事先完成載具歸戶，系統就能自動提醒，避免錯失領獎時機。

過去也有網友分享歸戶流程，民眾可下載財政部「統一發票對獎」APP，或使用網頁版操作，進入載具歸戶設定後，新增「跨境電商電子郵件」載具，填入Apple ID所使用的信箱，收取一次性驗證碼並完成驗證，即可將消費發票納入對獎系統。呼籲民眾無論金額大小，民眾都應養成定期對獎與完成歸戶的習慣，才能確保中獎權益不被一時疏忽所埋沒。

更多東森新聞報導

疑債務糾紛心情低落！新北男失聯整天...竟陳屍車內

快訊／中天記者「林宸佑」涉國安法 橋頭地院裁定收押禁見

搶快左轉未禮讓！車失控衝騎樓 掃整排機車5人傷

