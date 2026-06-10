發票中4000別急著領！苦主差點慘噴10萬 國稅局示警

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每次發票開獎都是民眾的小確幸，不過要注意統一發票兌獎也有詐騙。（圖／東森新聞）





每次發票開獎都是民眾的小確幸，不過有網友發現電子信箱收到通知顯示統一發票中獎4000元，點進去竟要求輸入信用卡號，許多網友紛紛表示是詐騙，不過貼文下方有苦主現身直言自己差點慘噴新台幣10萬元。

信箱收到發票中4000元是真的嗎？

有網友在THREADS發文表示，信箱突然收到「雲端發票中獎通知」的電子郵件，刷了手機條碼載具的發票中了4000元，信件中還附上連結要求點進去驗證身分、輸入信用卡號以利領獎，她困惑心想自己已經歸戶，也設定中獎會直接匯入悠遊付，點進網址後出現網頁，顯示信用卡帳戶異常，要輸入卡號驗證，不過後續查看該期中獎發票金額並非4000元，退出網頁後發現網址不對才驚覺是詐騙。

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大批網友看到發文紛紛驚呼「其實就⋯歸戶幹嘛要驗證信用卡，各位請清醒」「不用想太多 就是詐騙」「這個很老套， 看清email address、網址， 養成懷疑習慣， 自己反查核」「把帳寫成貝字部賬的都是詐騙」，還有人開玩笑表示「這個月我已經中16000了，四次都有禮貌的問候他全家」。

貼文下方還有人分享差點被騙的經歷，「我被騙到了，我收到的是說信用卡歸戶有異常，就傻傻的點連結，然後登入信用卡資料，登完後馬上收到刷卡驗證簡訊。 10分鐘內連收到2封，一封是刷阿聯酋幣19989元，一封是刷美金2000元，合台幣十幾萬！ 幸好都被認證簡訊給擋下來了。 馬上聯絡信用卡銀行，說這2筆交易沒成功，但保險起見還是換新卡給我。」

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如何分辨詐騙？關鍵是網址結尾

對此財政部高雄國稅局說明，近期詐騙集團以財政部電子發票整合服務平台或知名購物平台業者等名義，寄送電子郵件通知民眾雲端發票中獎，誘騙民眾點擊信件中所夾帶之詐騙網站連結，將其導向偽造的整合服務平台網頁進行「載具綁定驗證」，再導入刷卡頁面要求民眾輸入信用卡卡號、到期日、安全碼(CVV)及手機收到的OTP簡訊驗證碼，詐騙集團正利用此步驟，竊取民眾信用卡資料進行盜刷。

高雄國稅局提醒，統一發票兌獎流程並不需要輸入信用卡資料驗證身分，民眾如收到可疑之中獎通知郵件時，應提高警覺，請務必確認是否為真正的整合服務平台電子信箱及官網網址，政府機關的結尾是「.gov.tw」，而詐騙網頁連結結尾為「.com」。

高雄國稅局建議民眾可至整合服務平台申請個人手機條碼，並在「領獎設定」中設定自動匯款，雲端發票若中獎，獎金會自動匯入指定金融帳戶，減少被詐騙的風險。如有疑問可撥打165反詐騙專線或整合服務平台客服專線0800-521-988查證。

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