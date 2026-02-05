發票大獎逾35億！財神爺名單藏驚人巧合 近7成得主全靠「他」幫忙

財經中心／師瑞德報導

財政部公布114年11-12月期統一發票中獎結果，總獎金高達35億2千萬元！在115位抱走千萬、百萬大獎的幸運兒中，高達七成擁有相同的消費習慣。數據顯示，只要善用手機裡的「特定功能」，不僅能大幅提升中獎機率，領獎時還能免扣4‰印花稅。如今連在超商繳納水電瓦斯費，只要多一個動作，也能適用此「招財密技」。快檢查你的手機設定，別讓財神爺擦肩而過！（AI製圖）

財神爺的點名名單，似乎藏著不為人知的「潛規則」？114年11-12月期統一發票已於日前（1月25日）正式開獎，本期千萬特別獎號碼為「97023797」。根據財政部最新統計，本期總發放獎金規模飆破35億2千萬元，而在眾多幸運兒中，有115位抱走了特別獎、特獎、頭獎以及雲端發票專屬百萬元獎等四大指標性大獎。

然而，在分析這份令人眼紅的中獎清冊時，一個驚人的數據浮上檯面：在這115位大獎得主中，竟有高達85位不約而同地使用了「雲端載具」，佔比超過七成（73.9%）。究竟是什麼樣的神器，能讓這些人受到財神爺的特別眷顧？

揭開「中獎神器」真面目 50位大獎得主全靠「手機條碼」

進一步剖析這85位雲端發票大獎得主的載具類型，數據給出了明確的答案。其中，使用「手機條碼」中獎的張數高達50張，以壓倒性的優勢擊敗了會員載具（22張）、公用事業載具（6張）、跨境電商電子郵件（4張）以及儲值卡（1張）。

這項數據證實了，「手機條碼」已成為當今最強的「招財神器」。它不僅是一個單純的數位條碼，更是一個能將信用卡、悠遊卡、會員卡等各種載具「歸戶綁定」的指揮中心。只要結帳時「嗶」一下，發票自動存入雲端，徹底解決了紙本發票容易遺失、毀損或忘記對獎的痛點。

不僅招財還能「省稅」 無腦理財術大公開

為什麼這麼多大獎得主選擇使用手機條碼？除了方便，最實際的誘因在於「錢」。

首先是「自動對獎與入帳」。透過財政部「統一發票兌獎APP」綁定手機條碼並設定領獎帳戶，每期開獎後系統會自動幫你對獎。一旦中獎，獎金會直接匯入指定帳戶，完全不需要冒著風雨跑去銀行或超商領錢，實現真正的「躺著賺」。

其次是「免稅優惠」。依據法規，若中獎獎金超過一定金額，需繳納4‰的印花稅。但如果您是使用手機條碼儲存雲端發票並設定帳戶匯款，這筆印花稅將全額免除。以千萬大獎為例，光是印花稅就能省下4萬元，相當於多賺了一個月的薪水。

繳費也能變富翁？超商水電瓦斯費「隱藏版功能」

為了讓這個「招財神器」的效益最大化，財政部近期更釋出重磅利多，攜手國內自來水、電力及瓦斯業者推出便民新服務。

過去民眾在超商繳納公用事業費用，拿到的是容易搞丟的紙本收據（小白單），往往因此錯失中獎機會。現在，只要在超商櫃檯繳費時，出示您的「手機條碼」讓店員掃描，公用事業的雲端發票就會直接儲存到您的帳戶中。這個簡單的動作，讓您每個月繳出去的錢，都有機會透過「雲端發票專屬獎」加倍奉還。

雲端專屬獎機會多一次 四步驟設定防漏財

不想與財神擦肩過？財政部提醒，雲端發票除了能對一般的號碼獎，還享有「雲端發票專屬獎」的雙重對獎資格，每期包含100萬元獎30組、2,000元獎1萬6千組、800元獎10萬組及500元獎315萬組，中獎機率遠高於傳統紙本發票。

建議民眾立即執行「雲端發票四部曲」，確保財運不漏接：

1、安裝APP：下載「財政部統一發票兌獎APP」。

2、申請條碼：申請或綁定專屬的「手機條碼」。

3、設定帳戶：在APP中設定「領獎帳戶」，讓獎金自動入袋。

4、載具歸戶：將手邊的悠遊卡、信用卡、水電費載具全部歸戶到手機條碼下。

只要手機在手，簡單設定，您就是下一位被大數據認證的幸運兒！民眾若有任何疑問，可撥打24小時客服專線412-8282（手機請加02）洽詢。

