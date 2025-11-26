發票大獎9張還未領取！忘做「1設定」獎金全充公

財政部指出上期114年7、8月統一發票仍有9張大獎未被領取，並提醒民眾務必及早對獎並完成載具設定，避免錯失獎金。（示意圖／東森新聞）





財政部25日公布今年9、10月期統一發票中獎號碼，也同步指出上一期7、8月統一發票中獎名單，仍有9張大獎發票無人領取，其中包括2張1000萬元特別獎、5張200萬元特獎，以及2張雲端發票百萬獎。

根據財政部資料，未領的千萬特別獎發票中，有一張是在台南市龍崎區一間7-ELEVEN消費102元所開立，另一張則是來自App Store訂閱服務300元的電子發票。

除了特別獎，仍有5張200萬元特獎尚未領取，消費內容包含App Store訂閱220元、Uber Eats外送費3元、彰化鹿港7-ELEVEN購買食品132元、瓦斯行購買瓦斯桶290元，以及台南飲料店30元發票。另有2張雲端發票百萬獎，分別是在台北信義區支付SONY網路服務費258元，以及於Galaxy Store購買應用程式147元。

廣告 廣告

財政部提醒，114年7、8月期中獎發票領獎期限為2025年10月6日至2026年1月5日，逾期獎金將全數充公。尤其是使用雲端發票的民眾，更應確認是否已完成「載具歸戶」與「匯款帳戶設定」，避免中獎了卻毫不知情。

此外，2023年曾有民眾因外送費22元的雲端發票中千萬，但因未事先完成載具歸戶，系統無法自動匯款，必須憑電子發票證明聯親自領獎。他卻未留意通知，也未在期限內前往兌領，最終讓1000萬元獎金被充公。

國稅局說明，若想啟用雲端發票「中獎自動匯款」，必須在該期統一發票開獎日前一日就完成載具歸戶與匯款帳戶設定，例如3、4月期發票的開獎日是5月25日，就要在5月24日前設定完成，當期中獎款項才會直接匯入帳戶。若在開獎日之後才設定，則是從下一期發票才會開始啟用自動匯款服務。

民眾可登入「財政部電子發票整合服務平台」，進入手機條碼專區，點選「歸戶設定」將各種載具（如會員卡、信用卡、外送平台等）歸戶到手機條碼，再到「領獎設定」填寫身分證字號與匯款帳戶，並開啟「啟用中獎自動匯款」功能。也可透過「統一發票兌獎APP」完成相同步驟，之後只要固定用載具存雲端發票，就能享有自動對獎與中獎通知服務。

更多東森新聞報導

快訊／是你嗎？7-11狂開9大獎 2人爽中千萬發票

準備領獎了！統一發票9-10月「千萬獎號」出爐

鹿港200萬發票還沒找到！全鎮翻箱倒櫃：到底是誰

