發票差1號中千萬 台大教授問大法官：該算中獎？

憲法法庭19日由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效。蔡彩貞大法官認為，作成判決之人數不符法定人數，然僅短少一人，尚與憲法意旨無違。台大教授劉靜怡轉貼鄉民提問，若發票只差一號中一千萬，那是不是該算中獎？

根據新修正的《憲訴法》規定，大法官作成違憲宣告時，同意違憲的大法官不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決。即使依照舊版《憲訴法》第30條規定，「判決應經大法官現有總額三分之二以上參與評議。」現有大法官是8名，也就是必須有6名大法官參與評議。

憲法法庭19日僅由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。

5位大法官之一的蔡彩貞大法官認為，縱作成判決之人數不符大法官總額三分之二之法定人數之要求，然僅短少一人，獲致結論之理由或未盡相同，但不妨礙共同結論之形成。且係基於維護憲政體制正常運作之公共利益及保障人民基本權利之目的所為，此人數略有不足，理由不盡相同之微疵，尚與憲法意旨無違。本此理由，本席認本件判決得經大法官現有總額過半數即五人參與評議及同意為之。

但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官提出不同意該判決的法律意見書，直指憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。

台大教授劉靜怡轉貼鄉民提問：若發票只差一號中一千萬，那是不是該算中獎？然後把獎金捐給台權會和司改會做人權救援工作，這也是重大公益吧？她直言，理由構成如此斷裂的意見書，不如不要寫，不然的話反而成了自白書！

