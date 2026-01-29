發票愛心碼沒人刷？ 李彥秀點出「隱形危機」盼增設一獎項 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

立法院財政委員會昨（28）日針對統一發票推廣業務進行專題報告。國民黨立委李彥秀質詢時指出，2025年雲端發票使用率已高達64.55%，卻意外導致社福團體傳統發票捐贈量慘跌6成，這並非民眾愛心減少，而是現行「愛心碼」機制推廣不力，甚至讓創世基金會等團體因中獎金額砍半，面臨照護植物人所需的「尿布錢」斷炊危機。為此，她建議財政部比照雲端發票獎，增設專屬的「愛心捐贈獎」以鼓勵分享愛，財政部長莊翠雲則承諾將進行研究評估 。

李彥秀指出，2025年度雲端發票開立張數達63.31億張，使用率提升至64.55%，財政部除了推動雲端載具外，也鼓勵民眾可以透過設定與口述愛心碼，將電子發票捐贈給需要的弱勢團體。

李彥秀提到，過去在街頭巷尾，或是超商的櫃台，都可以看到許多發票的捐贈箱，大家都可以隨手捐愛心，每次看到捐贈箱滿滿的，真的都得很暖心，但現在幾乎都不到1／3，真的比今天天氣還冷。但她說，不是民眾的愛心變少了，而是電子載具使用率已經將近7成，雖然財政部有設計捐贈愛心碼，但是使用率極低。

李彥秀也談到，「順手捐發票，救救植物人」是創世基金會重要的財源，但根據基金會統計，113年創世基金會募集的發票數，也僅有4100多萬張，較高峰時期短少6成，中獎金額短少近一半，「幾乎就是所有服務對象的尿布錢」，對照護服務造成嚴重衝擊。

李彥秀強調，政府超徵營業稅荷包賺飽飽，但是電子發票普及，加上財政部未編列足額統一發票獎金，讓社福團體只能乾瞪眼，僅能靠著志工在街頭勸募發票，財務困境雪上加霜。

李彥秀表示，自己非常支持財政部今年的政策，「優先增開雲端發票獎，增加民眾中獎機會」，但她也要具體要求財政部，在現有的獎金額度下，比照雲端發票獎作法，增加愛心捐贈獎，鼓勵民眾捐贈愛心、分享愛，讓民眾在做公益的同時也能保有小確幸。對此，莊翠雲承諾會請財政部進行研究評估。

