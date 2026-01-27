發票爽中獎！他點進官網臉綠了：竟秒噴1.6萬 眾人點出1破綻：虧大了

財經中心／王文承報導

一名男子收到偽裝成「momo購物網」的發票中獎通知電子郵件，誘導點擊連結後，進入外觀與財政部官網極為相似的假網站，瞬間遭盜刷1.6萬元。（圖／資料照）

隨著最新一期統一發票開獎，詐騙集團也趁勢利用民眾期待中獎的心理行騙。一名男子收到偽裝成「momo購物網」的發票中獎通知電子郵件，點擊連結後，進入外觀與財政部官網極為相似的假網站，瞬間遭盜刷1.6萬元，氣得發文提醒大家，切勿輕信來路不明的中獎訊息。

發票爽中千萬？他進官網臉綠了：噴1.6萬



一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，昨（26）日收到一封聲稱發票中獎的電子郵件，點入連結後，頁面設計與財政部官方網站幾乎一模一樣，讓他不疑有他，依照指示操作。沒想到在輸入信用卡資料後，帳戶隨即遭盜刷1萬6680元，才驚覺受騙。

該名苦主事後懊悔直言，「是我太大意了。」進一步查證後才發現，momo官網早在1月23日 就已發布公告，提醒民眾留意相關詐騙手法，但自己仍因一時疏忽而蒙受損失。

事實上，詐騙集團正是看準發票開獎期間，民眾期待中獎的心理布局行騙。近日在社群平台《Threads》上也陸續有網友發文示警，指出收到假冒momo的「雲端發票中獎通知」郵件，所幸及時察覺異常，才未落入陷阱。多名網友也提醒，只要連結要求輸入「信用卡號碼」，幾乎可以百分之百確定是詐騙，因為正規的發票歸戶或領獎流程，根本不會要求提供信用卡資訊。

貼文曝光後，也釣出不少有相同經驗的網友，「我也有收到，而且中獎發票號碼跟你的一樣」、「我也收到，還好老公提醒是詐騙，立刻封鎖」、「我有打去 momo 客服確認，才知道是假的」、「真的中獎的話，直接在 momo 官網就查得到」。

不過，也有不少人點出明顯破綻，「財政部什麼時候領獎要輸入信用卡？一看就知道有問題」、「不是啊，什麼時候領獎還要填信用卡號碼」、「如果真的被刷卡，可以立刻聯絡銀行申請止付，說明是詐騙」、「統一發票領獎是匯入帳戶，怎麼會跟信用卡扯上關係」、「中發票要信用卡，根本神邏輯」、「momo本來就不會主動通知中獎」。

