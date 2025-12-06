發票特別獎開出11張！僅繳電費抱走千萬大獎

▲統一發票有民眾僅靠繳納電費就抱走大獎。（圖/記者張嘉哲攝）

[NOWnews今日新聞] 財政部公布最新9、10月期統一發票完整中獎清冊，這期共開出11張千萬特別獎及18張200萬特獎，平凡日常繳費竟成最大亮點。一名嘉義民眾僅花550元繳電費，就在台電嘉義區營業處中千萬大獎；另有苗栗居民支付899元中華電信費，同樣幸運抱走200萬。

根據財政部資料，本期千萬特別獎號碼為「25834483」，共11張幸運發票中獎；200萬特獎號碼「46587380」則開出18張。這次多筆中獎集中在日常帳單繳費，成為話題焦點。

廣告 廣告

財政部提醒，中獎者務必注意兌領時間。本期的領獎期限為2025年12月6日至2026年3月5日。若使用載具儲存雲端發票且未列印紙本，只要透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶即可直接匯入獎金，全程免繳印花稅。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

12月6日中獎發票開始領獎！中獎號碼、領獎方法、兌獎期限一次看

花30元停車爽中200萬 今年9-10月統一發票中獎清冊看這裡

叫車、外送也中獎了！9-10月雲端發票4人消費不到10元抱走100萬