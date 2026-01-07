發票算一般垃圾還回收？環保局曝「1關鍵」示警 丟錯恐噴6000元

生活中心／朱祖儀報導

不同種發票算不同分類。（示意圖／資料照）

出門消費通常會拿到發票，但如果沒有中獎，該丟一般垃圾還是回收呢？南投縣環保局先前提醒，其實發票分2種，如果是傳統紙本發票，記得要丟紙類回收，但電子發票證明聯不可回收，小心不要丟錯，否則最高可罰6000元。

南投縣環保局日前在臉書發文指出，近來發現有許多民眾將未中獎的發票亂丟，但千萬不可以，因為亂丟垃圾是可以開罰的，若被抓到可依違反《廢棄物清理法》，處1200元以上、6000元以下罰鍰。

南投縣環保局指出，丟棄之前要先確認是哪種發票，如果是長條狀的傳統紙本發票，這個屬於紙類，可以回收；若為電子發票證明連，則是不可回收的物品，需要丟到一般垃圾，建議可用手機載具、悠遊卡、ICASH等電子載具儲存發票內容，不僅可以減少垃圾量，也能省下對獎時間。

刷載具比較環保。（示意圖／資料照）

環境部化學物質管理署官網也指出，電子發票的紙張材質為感熱紙，是許多塗層合成的紙材，包括隱色染料層、顯色劑、敏化劑、穩定劑等塗層，目前紙類回收技術上難以分離到只剩紙張纖維，所以只能丟進「一般垃圾」。此外，常見的ATM提款單、彩券、銀行號碼單等，都是感熱紙且不能當成紙類回收。

