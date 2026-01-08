發票該丟垃圾還是回收？環保局揭分類關鍵 亂丟最高罰6千元

民眾消費時，大部分商家都會開出發票，但對獎沒中的話，一整疊發票該丟垃圾，又或是要回收呢？南投縣政府環保局日前特別指出，發票有分兩種，全部拿去紙類回收最高恐罰6000元。

南投縣環保局在臉書粉專發文指出，電子發票紙張材質為感熱紙，為了要能夠感應、並達到防水、防油、防熱、防塑等效果，是由許多化學塗層合成紙材製成，可回收再利用比率極低。民眾對完發票，沒中獎的電子發票要丟棄到一般垃圾。

而另外一種的長條狀的傳統紙本發票，是用熱碳帶將文字呈現出來，但這些熱碳帶都是塑膠，對環境也會造成污染，但仍屬可回收紙類。環保局提醒，更環保的方法是使用電子載具，盡量利用手機載具、悠遊卡、ICASH等電子載具儲存發票內容，可以減少垃圾量並省下對獎時間！

廣告 廣告

環保局強調，務必做好回收和正確丟棄動作，若未依規定回收者，可依《廢棄物清理法》第12條處以新台幣1200元到6000元的罰款。

環境部過去也曾解釋， 電子發票的紙張材質為「感熱紙」，包含有隱色染料層、顯色劑、敏化劑、穩定劑等塗層，目前紙類回收技術上難以分離到只剩紙張纖維。另除了電子發票證明聯，常見的ATM提款單、彩券、銀行等候號碼牌等，都是感熱紙且不能當成紙類回收。

更多中時新聞網報導

陳亞蘭若早知曹西平暗戀「會考慮」

帕拉斯有禁愛令 違約須賠千萬

林襄接棒《OK啦》 羅志祥誇何美機靈