發票載具「多１動作」中獎率激增！一票網友實測後也中獎：瞬間多了2500元

統一發票數位化已成為現代消費趨勢，而載具歸戶更是提升中獎機會的關鍵步驟。然而，有些電子發票要特別設定歸戶，不然可能與財神爺擦身而過。近日有網友分享一項鮮為人知的載具設定技巧，透過新增「跨境電商電子郵件」載具，意外發現自己中了700元獎金，這個發現不僅讓他驚喜，更引發眾多網友跟進效仿，紛紛回報意外收穫。

App Store載具歸戶設定方法

一名網友在Threads發文表示，App Store的電子發票並不會自動參與對獎程序，因此若民眾在Netflix、Spotify、iCloud等平台有消費記錄，需要主動前往財政部「統一發票兌獎」系統進行載具歸戶設定。



具體操作方式是下載財政部的「統一發票兌獎」App，在新增載具中，選擇「跨境電商電子郵件」選項，然後輸入個人蘋果帳號所使用的電子郵件地址，完成設定後相關發票就會自動匯入載具系統。原PO更透露，自己完成歸戶設定後立即發現中了700元獎金。

廣告 廣告

網友實測回報意外收穫

這則貼文迅速引起廣泛討論，許多網友依照建議操作後，驚喜地發現自己也中獎，紛紛在留言區分享成果，「感謝您拯救我差點錯過的200元」「感恩感恩！真的有中獎發票耶」「感覺錯失好幾億，還好有刷到你！太感謝了」「謝謝讓我看到這篇文，中1,500元」「好人一生平安，多了500元」「感謝！多了2,500元，但有一張500元過期」。

部分網友操作後仍無收穫

不過也有網友操作後發現結果並不如預期，苦笑回應表示，「好消息是成功了，壞消息是還是沒中獎」「悲劇的是，發現有在載具裡面，都沒中獎」「信用卡卡號也可以歸戶喔」「滿心期待的下載App，結果發現已經綁了，看來機會不是屬於我的」「謝謝您讓我知道我花了更多錢，結果一樣沒中任何一張」。

載具歸戶怎麼用

財政部台北國稅局說明，政府為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，提供多元化載具選擇，可區分為共通性載具及非共通性載具２大類。共通性載具係指可在所有開立雲端發票店家通用的載具，其中手機條碼為最普及的使用方式；非共通性載具則涵蓋營業人發行的會員載具、電子票證（悠遊卡、一卡通、iCash卡）、信用卡（含簽帳金融卡）、境外電商電子郵件載具等類別。所謂歸戶機制，是指將已連結於各種載具的雲端發票，進一步連結至手機條碼的整合程序。



台北國稅局指出，以下２種方式皆可將各類載具歸戶至手機條碼：

１、登入財政部電子發票整合服務平台，前往「歸戶設定」頁面執行各種載具歸戶作業。

２、於行動裝置下載「財政部統一發票兌獎APP」，以手機號碼及驗證碼登入後點選「載具歸戶」並選擇「新增載具」，即可完成各種載具歸戶程序。



台北國稅局說，完成載具歸戶設定後，民眾可選擇於開獎前至整合服務平台「領獎設定」頁面點選「啟用匯款」功能，填入領獎相關資料，開獎後即可享受獎金自動匯入指定帳戶的便利服務，僅需設定一次即可長期使用，既省時又省力，有效避免錯失獎金機會；另外也可透過兌獎APP，點選「系統設定」於「個人資料設定」及「領獎資料」完成金融機構帳戶資料設定，並須於每期統一發票領獎期限屆滿前點擊「我要領獎」，享受24小時線上即時兌領獎金轉入設定帳戶的服務。

▲使用雲端發票載具，能參與「雲端發票專屬獎」，提高中獎機會。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

LINE用戶注意！「這隱藏救命功能」預設關閉，３步驟開啟避免被騙錢

出國注意！台人在日本機場「犯１錯」恐終身禁入境，達人教正確處理法

襪子可以穿２天嗎？專家給答案「做錯恐致病」，加碼１招消滅細菌又除臭

保溫杯用太多年中毒！他１年後不治身亡，醫師警告６飲品別裝



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章