發票開獎又槓龜！財政部揭「1方法」中獎機率有效提升

生活中心／李明融報導

統一發票114年9-10月獎號今天（25日）公布，千萬元特別獎號碼為25834483；200萬元特獎號碼為46587380，與頭獎號碼「41016094、98081574、07309261」，然而每一期並非人人有獎，對此，財政部特別提出「1方法」可以讓大家中獎機率大幅提升。

財政部分享雲端發票，不僅方便對獎，中獎機率也會提升。（圖／民視新聞）財政部說明，民眾若以手機條碼、會員載具、信用卡或悠遊卡等工具開立電子發票，除了參加一般統一發票開獎，還可加碼參與「雲端發票專屬獎」抽獎，等於多一次得獎機會，財政部也表示，載具發票綁定APP還可以避免紙本遺失、忘記對獎的缺點，自動對獎可線上領獎，一旦中獎，系統會主動發送通知，不必擔心超過三個月兌領期限而作廢。財政部表示雲端發票不僅更環保也更安全，同時還能提升中獎機會。

財政部也提醒，保存發票也有要需注意的地方。（圖／民視新聞）

不過財政部也提醒，發票中獎要特別留意某狀況，一名網友過去曾分享將一張紙本發票手動輸入雲端發票APP，日前發票開獎時，其APP就顯示中了200元，但獎金遲遲尚未入帳，他仔細查看，才發現是先前那張紙本發票，但因為找不到發票正本，去超商也沒辦法補印，導致直到現在都無法領獎，財政部曾呼籲民眾，若民眾在消費時選擇留紙本發票（如電子發票證明聯、傳統發票），一定要出示「正本」才能領獎，因紙本發票掃描或手動存入「統一發票兌獎」App只是將資訊存入，並方便使用者記錄消費，以及開獎時App能夠自動對獎，並不是把紙本發票變成雲端發票，因此務必將紙本留存好。

