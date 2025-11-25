發票開獎！他更新雲端APP 驚見工程師「私密日記外流」愣：全寫出來了

記者李育道／台北報導

114年9至10月統一發票於今（25）日開獎，不少民眾一早打開雲端發票APP準備更新、查獎。（示意圖／記者魏聖凌攝影）

114年9至10月統一發票於今（25）日開獎，不少民眾一早打開雲端發票APP準備更新、查獎，卻意外發現APP的「版本更新內容」完全不像一般常見的 bug 修復或功能優化，反而成了工程師的「生活日記」，從怪味零食、同事大胃王日常，到參加單車一日北高的熱血故事全都寫進去，讓網友瞬間笑翻，直呼「版本內容直接被工程師拿來當日記用了，我快笑死」。

工程師提到團隊成員出國回來必帶「怪味零食」分享，從香菜洋芋片、榴槤洋芋片，到超硬尼泊爾氂牛乾酪球（工程師還註解「據說也是狗狗潔牙棒」）。（圖／翻攝雲端發票APP）

一名網友在社群平台分享，他原本是為了對獎更新APP，沒想到細看後發現更新內容完全走鐘，開頭原本是正常的「優化 APP流暢度」敘述，但下一段立刻變成工程師的奇妙辦公室日常，例如提到團隊成員出國回來必帶「怪味零食」分享，從香菜洋芋片、榴槤洋芋片，到超硬尼泊爾氂牛乾酪球（工程師還註解「據說也是狗狗潔牙棒」），甚至跨公司羽球聚會也靠零食交流。

工程師藉機抱怨發票只寫百貨公司名稱，不知道好吃的餐廳在哪，因此進行優化。（圖／翻攝雲端發票APP）

更新內容還記錄工程師「伊森」的大胃王日常，上班還沒到中午就餓到發慌，美食街一口氣吃三家、假日到outlet連吃五家。他因常忘記是哪家店太好吃，買了一堆東西發票卻只寫「百貨公司」，導致完全查不到餐廳。後來團隊乾脆針對「百貨發票」新增櫃位備註功能，解決他苦尋美食來源的困擾，工程師還在更新內容得意表示「從此再也不怕記不得烤鴨飯是哪家！」

工程師把挑戰單車「一日北高」360 公里長程的故事也寫入更新紀錄。（圖／翻攝雲端發票APP）

最讓網友噴笑的，是工程師竟然把挑戰單車「一日北高」360 公里長程的故事也寫入更新紀錄。他提到伊森熱血報名比賽，還號召同事組「補給隊」，凌晨11點從八里出發，一路由隊友開車追上到新竹、苗栗、彰化、台南補給香蕉、飯糰、能量飲。伊森途中爆胎兩次仍堅強完賽，最終在2000多名選手中拿下第52名，同事小威則是第152名，補給隊看成績激動到差點落淚，還開玩笑問「下次要挑戰四極620公里嗎？」

神展開的更新內容立刻引起熱論，網友紛紛留言「這根本工程師的公開日記」、「以後更新 APP 都像追連載」、「雲端發票 APP 的工程師我敬你」、「好啦，我會更新，拜託每次都這樣寫」、「第一次看到更新內容能看得津津有味」。

