發票開獎 用戶更新載具App 驚見工程師「私密日記」

114年9、10月統一發票昨（25日）開獎，不少民眾打開「雲端發票」App準備更新，卻發現版本更新欄位的內容不是優化項目，竟然是工程師的流水帳日記，包含日常生活、出國玩樂，以及參加單車一日北高的熱血故事，網友看了全笑翻。

一名網友昨在Threads發文表示，雲端發票App版本更新內容直接被工程師當日記用了，最新一篇日記寫下，工程師伊森上周報名單車一日北高賽，從八里騎到高雄總長360公里，不但拉同事一起參賽，還找其他同事一起組「補給隊」，儘管伊森途中爆胎2次，最終仍順利完賽。

許多網友發現後，查看App先前的版本紀錄，內容依然不是bug修復或功能優化項目，同樣是各種流水帳日記，包括分享工程師辦公室的日常、同事出遊帶回古怪的伴手禮、減肥的經歷等。

網友看了都笑翻，「伊森是認真運動的吃貨」、「超好笑，我也是用他們家的發票App，竟然完全沒發現」、「好有趣，不過內容好像偶爾會重覆使用」、「超可愛，感覺是非常熱愛生活的人」、「所以伊森到底有沒有在更新程式啊？」

也有網友表示，「我已經追蹤他的日記大約2年了，每次更新都很期待是什麼內容」、「這是我唯一會認真看的版本紀錄」、「我為了看日記直接選擇下載這個App」。

