發票開獎 用戶更新載具App 驚見工程師「私密日記」
114年9、10月統一發票昨（25日）開獎，不少民眾打開「雲端發票」App準備更新，卻發現版本更新欄位的內容不是優化項目，竟然是工程師的流水帳日記，包含日常生活、出國玩樂，以及參加單車一日北高的熱血故事，網友看了全笑翻。
一名網友昨在Threads發文表示，雲端發票App版本更新內容直接被工程師當日記用了，最新一篇日記寫下，工程師伊森上周報名單車一日北高賽，從八里騎到高雄總長360公里，不但拉同事一起參賽，還找其他同事一起組「補給隊」，儘管伊森途中爆胎2次，最終仍順利完賽。
許多網友發現後，查看App先前的版本紀錄，內容依然不是bug修復或功能優化項目，同樣是各種流水帳日記，包括分享工程師辦公室的日常、同事出遊帶回古怪的伴手禮、減肥的經歷等。
網友看了都笑翻，「伊森是認真運動的吃貨」、「超好笑，我也是用他們家的發票App，竟然完全沒發現」、「好有趣，不過內容好像偶爾會重覆使用」、「超可愛，感覺是非常熱愛生活的人」、「所以伊森到底有沒有在更新程式啊？」
也有網友表示，「我已經追蹤他的日記大約2年了，每次更新都很期待是什麼內容」、「這是我唯一會認真看的版本紀錄」、「我為了看日記直接選擇下載這個App」。
其他人也在看
與Line Pay分家倒數！一卡通續與LINE平台合作 用戶的錢不會消失
LINE Pay子公司連加電支「LINE Pay Money」，將於12月3日正式上線，與一卡通分家進入最後倒數。擁有全台超過720萬用戶信賴的iPASS MONEY今（25）日宣布，持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。原LINE Pay中的 iPASS MONEY 多數服務將於12月3日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。中時財經即時 ・ 1 天前
一卡通宣布與LINE續合作 轉帳等服務不間斷
[NOWnews今日新聞]一卡通旗下iPASSMONEY即將與今年底與LINE正式分手！原LINEPay中的iPASSMONEY多數服務將於12月3日起調整，不過，iPASSMONEY今（25）日宣布...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖 翻譯、比價、導航一次搞定
MOOK玩什麼,日本旅遊,YT頻道,攻略,APP,出國,懶人包 第一次出國最怕什麼？不是迷路、不是地鐵換乘，而是——語言完全聽不懂！許多旅客分享，每次到東京或大阪，看到全日文菜單腦袋直接一片空白、藥妝店比價比到崩潰、東京車站迷宮模式一啟動就想直接原地躺平…！阿墨這次帶來超強旅遊懶人包，只要帶著 iPhone + 幾個必備 APP，保證你在日本自由行時不再手忙腳亂，買東西省錢、搭車輕鬆、翻譯免緊張！景點+ ・ 18 小時前
日本美食APP「Tabelog」有繁中版了！台人讚提前訂位超方便 求不要開放1功能
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導台灣民眾出國最愛去日本，而日本知名美食平台Tabelog「食べログ」近日正式推出繁體中文介面，APP及網頁版都有支援，消...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「LINE Pay Money」電子支付12月3日正式上線
LINE Pay全新介面使用體驗更完整 轉帳、儲值、支付服務無縫不間斷 【記者 沁諠／台北 報導】「我LINE台灣好報 ・ 1 天前
台中垃圾清運大車隊APP全新改版 提升用戶體驗
「台中垃圾清運大車隊」APP自民國103年上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，台中市政府24日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、中廣新聞網 ・ 1 天前
滲透率93%、中重度使用者每天開22次 LINE要強化AI做這些事
LINE台灣於今（25）日舉行「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，以New Chapter為主題，揭示以數據與AI為核心，帶領品牌邁向數位轉型新階段。面對AI浪潮，LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉強調，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」為核心，協助企業高效率與彈性深化消費者關係。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
左滑右滑找不到真愛，不如找AI代打？Tinder、Bumble營收崩跌，改推「賽博月老」救業績
近年交友軟體熱度下降，陷入所謂的「絕望循環」：無止盡左右滑動的操作模式使用戶厭煩，要在難以計數的個人檔案中找到理想對象似乎難如登天，互動中的用戶還會突然蒸發，於是他們刪掉App，但過了幾個月又把App下載回來。大多數交友軟體都可以免費註冊用戶，付費訂閱（費率多為一個月30美元）可以解鎖進階篩選、無限制瀏覽、提高個人檔案曝光率等服務，用戶不再買單，營收也就跟著......風傳媒 ・ 46 分鐘前
北市行動防災APP被批「沒用」 明年改版納圖形化災情
台北市行動防災APP整合包括雨量、水情及颱風警報等緊急避難資訊。市議員王閔生指出，實際使用後發現，無論是水災或是土石流，APP都未明確顯示災害範圍及程度，民眾紛紛反映「沒有用處」，建議市府參考國家災害防救科技中心網站，圖形化災情資訊，讓民眾更好理解，也應整合各局處監控數據，方便民眾應對災害。台北市消防局長莫懷祖24日回應，將於明年改版時一併改善。中時新聞網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 3 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 21 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 6 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 3 小時前