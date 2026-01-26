發票頭獎只花110元爽中20萬！萊爾富1/28再抽台積電股票

【記者張綵茜／台北報導】好運接力降臨！最新一期的統一發票於昨開獎，萊爾富門市開出頭獎20萬元，中獎者僅消費110元就幸運抱回高額獎金；萊爾富今（26日）提醒，「馬年福袋抽股票」活動熱度持續延燒，將於後天（28日）再抽出第三位台積電股票幸運得主，雙重好運連發。

2025年11-12月統一發票於昨（25日）開獎，萊爾富開出頭獎獎金20萬元中獎號碼為「78125249」；萊爾富表示，這期幸運之神眷顧萊爾富的「泰安錦水村」。

除發票中獎捷報外，萊爾富推出的「百元抽台積電股票」，繼前兩波直播抽獎已誕生兩位幸運得主後，第三波公開直播抽獎將於1月28日下午3時，在官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」登場，持續為農曆年前消費市場增添話題熱度。

萊爾富補充，即日起至2026年6月30日止，持聯邦信用卡、金融卡，或以Hi Pay、iPASS MONEY APP 綁定聯邦信用卡至萊爾富消費，皆可享不限金額5%現折優惠。

