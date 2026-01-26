發票頭獎只花110元爽中20萬！萊爾富1/28再抽台積電股票
【記者張綵茜／台北報導】好運接力降臨！最新一期的統一發票於昨開獎，萊爾富門市開出頭獎20萬元，中獎者僅消費110元就幸運抱回高額獎金；萊爾富今（26日）提醒，「馬年福袋抽股票」活動熱度持續延燒，將於後天（28日）再抽出第三位台積電股票幸運得主，雙重好運連發。
2025年11-12月統一發票於昨（25日）開獎，萊爾富開出頭獎獎金20萬元中獎號碼為「78125249」；萊爾富表示，這期幸運之神眷顧萊爾富的「泰安錦水村」。
除發票中獎捷報外，萊爾富推出的「百元抽台積電股票」，繼前兩波直播抽獎已誕生兩位幸運得主後，第三波公開直播抽獎將於1月28日下午3時，在官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」登場，持續為農曆年前消費市場增添話題熱度。
萊爾富補充，即日起至2026年6月30日止，持聯邦信用卡、金融卡，或以Hi Pay、iPASS MONEY APP 綁定聯邦信用卡至萊爾富消費，皆可享不限金額5%現折優惠。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜全聯尾牙人人有獎「保底1.2萬」 頭獎6位數！玖壹壹、TRASH嗨唱
穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光
新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通
其他人也在看
台股續創新高 羅明才財委會請吃雞排慶祝 (圖)
台北股市26日續創新高，國民黨立委羅明才（右4）在立法院財委會請吃雞排、喝珍奶，並與央行總裁楊金龍（右3）、財政部長莊翠雲（右2）、金管會主委彭金隆（右）等人手持金元寶合影。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股創新高！羅明才兌現承諾 立院「雞排、珍奶、金元寶」大方送：每萬點加碼一項
台灣股市今日再度寫下輝煌里程碑！在全台股民的歡呼聲中，台股站穩3萬點大關後持續衝刺，終場上漲103.01點，收在3萬2,064.52點，不僅首度站上3萬2千點大關，更創下歷史收盤新高。為慶祝這「歷史性的一刻」，國民黨立委羅明才今日於立法院財委會大排長龍，兌現先前「每萬點請客」的諾言。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
2500億美元投資誰扛？台經院張建一：台積電之外還有「關鍵大咖」
台美對等關稅貿易談判第一階段已經完成，針對外界關切的「2500億美元對美投資」議題，台經院院長張建一今（26）日受訪表示，這並非政府強制要求，主因當然是「客戶的要求」，客戶的要求「來自川普的壓力」。其中主要包括台積電在美國的長期擴廠計畫，以及中油參與阿拉斯加天然氣相關投資，兩者合計金額應該就超過2500億美元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言
羅明才賀台股衝破3萬點立院發雞排 綠委趁機喊話一事
台股今天（26日）開盤小漲41.05點，隨後因「護國神山」台積電（2330）翻紅飆漲至1785元新高，台股也跟著漲破百點，指數攻上3萬2。對此，國民黨立委羅明才今在立法院財政委員會請官員吃上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《台北股市》台股站穩3萬點！立委「吃雞排珍奶」慶祝 4萬點要做這事
【時報-台北電】台股站穩三萬點，國民黨立委羅明才26日於立法院財委會邀請財金部會長官一同慶祝，請所有財委會列席人員吃雞排、喝珍奶，另外還送上金元寶牛軋糖，「希望台灣人民面對台灣經濟可以天天吃到飽」，更承諾若台股站上四萬點，將加碼送面膜。 羅明才過去曾於2017年、2024年以請吃雞排、珍奶慶祝台股萬點行情；今年台股穩站三萬點，他再度請客，雞排、珍奶各200份，並加碼發送金元寶牛軋糖，炒熱現場氣氛。多位立委與財金部會長官齊聚，包括財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、中央銀行總裁楊金龍等人，一同高喊「股市三萬點，續拚經濟找亮點」，展現對台灣經濟前景的信心。 台股26日午盤以前，最高飆上32,196.75點，台積電新天價來到1,785元。羅明才質詢時表示，彭金隆福氣運氣都不錯，自從擔任金管會主委以來台股拚命漲。彭金隆回應，金管會不會對未來市場做任何預測，當然期待台灣經濟能持續向上，因為資本市場是經濟的櫥窗。 關注去年全年台股加權股價指數表現，上漲25.74%，同期間國際主要股市如韓國漲幅75.63% 、深圳漲幅29.87% 、香港漲幅27.77%、日本漲幅 26.18%、新加坡漲幅 22.67時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
59元變千萬！「富首」門市名中帶財 網笑：買對門市才是關鍵
根據7-ELEVEN公布資料，本期統一發票共開出3張1000萬元特別獎、2張200萬元特獎及3張雲端發票專屬100萬元獎項。位於新竹東區的「富首門市」成為全台焦點，因僅憑一筆59元的消費便開出千萬大獎，吸引許多民眾關注。消息傳開後，有民眾在臉書社團「新竹大小事」留言表示，「門市...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 發表留言
三大法人賣超台股94.64億元
（中央社台北2026年1月26日電）台股今天漲103.01點，收在32064.52點，成交值新台幣7246.14億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超94.64億元。自營商賣超33.21億元，投信賣超46.5億元，外資及陸資賣超14.93億元。中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家》台積電嘉義AP7廠年前趕工 再傳工安事故2起2傷
台積電嘉義科學園區先進封測廠（AP7）上週才舉辦「精進工安說明會」媒體參訪，隨著年關將近，為加速工程進度，昨天（25日）再傳出2起工安事故，造成2名工人受傷，讓現場施工人員直呼「越是關鍵時刻，工地安全越是不能鬆懈」。本月22日，台積電舉辦AP7媒體導覽時，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清公開宣自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
外送「薯條、飲料都剩一半」 外送員現身喊冤 曝偷吃後果
一名網友透過外送平台訂購麥當勞，但餐點送達後發現薯條與飲料份量明顯不足，懷疑遭外送員偷吃，他上網發文抱怨，引發熱議，也釣出一名外送員現身幫同業澄清，強調外送員不會餓到偷吃客人食物，並指麥當勞飲料並未封膜，僅有杯蓋，運送途中稍不小心就可能翻倒外漏，薯條份量也會因不同門市有所差異，強調若偷吃被平台查證屬實，會被停權無法再接單。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
萊爾富開出20萬頭獎發票！ 幸運門市曝 台積電股票「這天」開抽
萊爾富開出20萬頭獎發票！ 幸運門市曝 台積電股票「這天」開抽EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
資金輪動 台股站上32000點續創新高
（中央社記者潘智義台北26日電）台積電、台股今天盤中續創新高，分別達1785元及32196.75點；雖然台積電終場收跌15元，但台股仍在資金輪動下，記憶體、塑化股走揚，指數收盤漲逾百點，以32064.52點作收，站上32000點，再創收盤新高。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
東典光電訂5/20召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(6588)東典光電-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/262.股東會召開日期：115/05/203.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。(3)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。(4)：113年現金增資健全營運計劃執行情形報告。(5)：114年私募普通股執行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：擬修訂本公司「章程」案。(2)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)：解除董事之競業禁止限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2210.停止過戶截止日期：115/05/2011.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《台股盤後》不畏台積翻黑、量縮收漲103點，站上32K
MoneyDJ新聞 2026-01-26 15:51:31 新聞中心 發佈美股四大指數上週五漲跌互見，台股今(26)日早盤在台積電跟進其ADR漲勢開高下、持續走高，不過美股電子盤對應日圓強升、出現約1%拉回走勢，使台積電翻黑，不過在聯家軍聯發科、聯電強勢攻高，記憶體股南亞科也不懼被降等、收高5.34%並帶動記憶體族群全面大漲，加上傳產龍頭台塑四寶、中鋼、台泥、華新、正新等皆有不錯表現的激勵下，加權指數終場收在32064.52點，上漲103.01點或0.32%、再寫收盤新高，成交量則萎縮至7246.14億元。 美股主要指數上週五漲跌互見，高盛跌逾3%拖累道瓊指數收低，輝達與超微上漲則帶動那斯達克指數收高；另英特爾本季財測讓市場失望，股價大跌17%。亞洲股市方面，因日圓狂升、日本出口相關股重挫，拖累日經225指數終場下跌1.79%；韓國KOSPI指數則收跌0.81%。 台股今日電子及半導體類股普遍揚升，聯發科獲外資調升目標價，推升股價一度衝上漲停，終場勁揚逾8%，聯電、緯穎、力成、穎崴連袂走揚；惟權王台積電於盤初創下新天價後，盤中回落平盤附近整理，終場收在最低點1755元、下跌0.85%。Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台電2025年最終獲利明天揭曉 大賺逾600億原因有這些
台電將於明（27）日下午召開董事會，屆時將公布去（2025）年稅前營收表現，根據目前財報，台電將結束連續3年虧損，稅前獲利將上看600億元。台電副總蔡志孟表示，台電去年獲利，除了受惠國際燃料價格下跌、電價合理化，也有非電業收入增加逾百億元。太報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
《化工股》永光5月28日舉行股東會
【時報-台北電】永光(1711)董事會決議民國115年5月28日召開實體股東會，地點為台北市大安區信義路四段74巷11號1樓/中華電信研究院軟體大樓。115年3月30日至115年5月28日停止過戶。(編輯：林家祺)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股站穩3萬點！羅明才請雞排珍奶慶祝 4萬點再加碼送面膜
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導為了慶祝台股站穩3萬點大關，國民黨立委羅明才今（26）日上午在立法院財政委員會依循往例，請財委會委員、行政院官員與媒體同仁200份雞排及珍奶，另外還致贈牛軋糖元寶，同時當場允諾若股市未來站上4萬點，將再加碼送出面膜，可見民進黨拚經濟有成，連藍委都讚不絕口。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台積電 本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券
公開資訊觀測站重大訊息公告(2330)台積電-本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券1.證券名稱:公司債。2.交易日期:114/10/1~115/1/263.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:不適用民國115年01月26日5.交易數量、每單位價格及交易總金額:05571AAQ8：104,490 單位；每單位US$101.93；總金額US$10.7 佰萬元。61747YFK6：100,000 單位；每單位US$102.57；總金額US$10.3 佰萬元。30321L2G6：100,000 單位；每單位US$102.05；總金額US$10.2 佰萬元。61747YER2：100,000 單位；每單位US$100.11；總金額US$10.0 佰萬元。05583JAK8：100,000 單位；每單位US$98.49；總金額US$9.8 佰萬元。6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用。7.與交易標的公司之關係:無。8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:05571AAQ8Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
永光5/28股東會變更開會地點
公開資訊觀測站重大訊息公告(1711)永光-本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等1.董事會決議日期：114/12/112.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段74巷11號1樓(中華電信研究院軟體大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：本公司114度盈餘分派現金股利情形報告(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告(5)：本公司114年度董事酬金給付情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度決算表冊案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/309.停止過戶截止日期：115/05/2810.其他應敘明事項：變更開會地點延伸閱讀：永光 本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等國票證券認購(售)權證終止上市彙總表 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《台北股市》外資26日買超前十大 7檔銅板股 中鋼、大成鋼意外列前五
【時報-台北電】台股26日加權指數收32064.52點，漲103.01點或0.32%，總成交值7445.77億元。三大法人賣超94.64億元，其中外資賣超14.93億元，投信、自營商分別賣超46.50億元及賣超33.22億元。 外資買超前十大個股，依類別分，2檔電子股、2檔金融股及6檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為中鋼(2002)，買超5萬3792張，凱基金(2883)、聯電(2303)名列二、三名，分別買超4萬7790張及買超3萬9102張。第四及第五名為台新新光金(2887)、大成鋼(2027)，其他依序為南亞(1303)、台泥(1101)、中石化(1314)、台塑(1301)及廣達(2382)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為廣達(2382)33.37億元、聯電(2303)27.10億元、南亞(1303)13.53億元。 ●外資26日買超前十名： 1.中鋼(2002)收19.65元，漲0.50元或2.61%，成交量8.41萬張，外資買超5萬3792張、估10.57億元，為連2日買超，累計買超6萬9107張、估1時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全聯「千萬發票」門市曝光！小七、全家5幸運兒一次看
114年11-12月期統一發票昨（25日）開獎，全聯開出1張千萬特別獎及2張200萬特獎，千萬幸運兒獎落台中大智門市，花607元購買蔬果、鮮乳、泡麵等商品，特獎則分別在桃園龜山大同與台北文山萬美門市開出。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言