發紅包了！每人5000元「還沒出生也可以領」4大管道、入帳時間懶人包
新竹市民領紅包了！新竹市府今日（1/15）宣布普發5000元振興消費金，逾45萬人受惠，7月底前新生兒也能領。首波弱勢長輩1/21直接入帳，1/24起開放領現，數位申請再享百元加碼。市長高虹安盼藉此減輕市民負擔，並為在地經濟注入活水。
新竹市政府今日召開「經濟加足馬力」記者會，公布「115年新竹市振興經濟消費金」發放細節。高虹安指出，市府自啟動規劃振經消費金以來，完成制度設計、預算編列、系統建置及人力整備，確保可以在1/24起將5,000元消費金順利送到每位市民朋友手中。
4大領取管道：匯款、現金、數位申請一次看
根據新竹市府規劃，消費金領取分為以下4種方式，確保市民能依需求選擇：
自動匯款（1/21）：
針對114年已透過農會、郵局領取重陽敬老禮金之長輩（需已提供轉帳帳戶），以及市府保護安置之兒童或少年，系統將自動勾稽，於1/21日直接匯入帳戶。
現場領取現金（1/24）：
全市將設置361個發放所，動員超過2,000名工作人員，於1/24日（周六）上午8時至下午4時執行實體現金發放。
數位申請（1/30至2/28）：
市民可透過「新竹通 APP」進行數位申請。市長高虹安表示，使用數位管道不僅可分散人流，完成登記後還可獲得加碼百元優惠。
補領機制（3/10至3/31）：
若錯過上述時段，市民仍可於上班日前往戶籍所在地之區公所辦理補領。
擴大照顧：首度納入新生兒
高虹安表示，此次消費金更首度將新生兒納入發放對象。凡於114年8月1日至115年7月31日出生之新生兒，只要父母其中一方符合設籍資格，並在規定期限內完成出生登記或初設戶籍，皆可領取5,000元大紅包。市府提醒家長留意戶政登記時程，以免錯失權益。
帶動商圈消費 市府嚴防詐騙
新竹市產發處補充，為放大政策效益，市府將結合傳統市場、商圈及新竹漁港直銷中心，推出消費金加倍券與多元促銷活動，鼓勵市民支持在地產業。
此外，針對可能的詐騙行為，市府強調「新竹通 APP」為唯一官方數位申請管道，且一律不得代理領取（除未成年子女由家長代領外）。市府絕對不會透過電話或簡訊要求市民提供帳戶密碼或個人隱私資料。市民如有疑問，可撥打專屬諮詢專線1999或03-5285000，或至市府官網「消費金專區」查詢精確資訊。
