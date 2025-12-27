發紅包了！證交所馬年紅包袋、書法名家親筆春聯、一元復始立卡限量領

財經中心／師瑞德報導

證交所迎接 2026 馬年，推出限量「福馬」賀歲組。紅包袋採霧金燙印設計，搭配可拆式立牌賀卡，保留一元復始傳統並兼具展示價值；同步推出書法家李郁周揮毫的「驊騮運利」春聯。民眾即日起可於全台券商據點或證交所櫃檯免費索取。（圖／證交所提供）

隨著 2025 年進入倒數，臺灣證券交易所為迎接嶄新的 2026 馬年，提前展開賀歲活動，特別製作以「福馬」為主題的系列春節賀禮。透過精緻的紅包袋、吉祥賀卡及書法家李郁周先生揮毫的春聯，向全台投資人傳遞新年祝福，並期許新的一年台灣資本市場能如駿馬奔騰，持續穩健發展。

今年的馬年紅包袋在設計上大玩巧思，採橫式典雅風格，運用局部上光與霧金燙印工藝，勾勒出俐落的福馬意象，象徵向前躍進的動能。最受投資人期待的「一元硬幣」賀卡今年更是功能大升級，不僅保留了「一元復始」的富貴傳統，更導入可拆式立牌設計，讓民眾能將象徵好運的福馬意象立於桌面展示，讓喜氣與收藏價值倍增。

在春聯部分，證交所特別邀請書法大師李郁周先生親筆揮毫「驊騮運利」四字。其筆勢穩健奔放，巧妙將駿馬昂首之姿融入字裡行間，寓意財運與事業雙雙飛躍，也寄予證交所在新的一年引領資本市場更創榮景的期許。

證交所表示，這套充滿文化美感的迎新賀歲組已陸續配送至全台各證券商營業據點，民眾即日起也可親自前往證交所 101 大樓 2 樓投資人服務櫃檯免費索取。由於紅包袋與春聯每年皆極為熱門搶手，證交所提醒數量有限，領完為止，歡迎有興趣的民眾把握機會，為家中增添馬年吉祥氣氛。

