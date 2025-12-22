發細胞簡訊防恐攻？劉世芳：須釐清範圍對象「避免恐慌」

就在台北隨機殺人案後，緊接著假日有許多大型活動，內政部警政署不敢鬆懈。（圖／東森新聞）





為了防止模仿，內政部長劉世芳指出，農曆年前重大活動共137場，規劃使用警、民力1.7萬人次，截至21號中午已出現20則相關恐嚇、模仿言論，已陸續移送地檢署偵辦。目前為止，此案跟境外勢力較無相關。

內政部長劉世芳：「從耶誕元旦，甚至到農曆年前的所有大型活動提高見警率，希望能夠遏阻模仿犯。」

就在台北隨機殺人案後，緊接著假日有許多大型活動，內政部警政署不敢鬆懈，接連幾天密集開會，規劃動員警力，約1萬1000多人，民力約7000人，公私協力加緊戒備。

內政部長劉世芳：「到目前為止我們認為說所謂的國外境外，比較沒有相關，大概已經有累計20則這方面相關的訊息，那如果是在台灣可以找得到人的話，陸陸續續都已經移送到地檢署來偵辦。」

畢竟事發後網路出現多起模仿犯發文恐嚇，政府要安定民心，國會朝野立委也強力監督。

內政部長劉世芳vs.立委（國）張智倫：「未來可以發細胞簡訊的部分，那不曉得嫌犯現在跑到哪裡去，也就是說整個範圍是以整個台北車站為主，還有跑到中山站，或跑到中山站上面的南西，那整個發下去的話，第一個會不會引起其他不必要的恐慌，市政府覺得有這需求跟行政院災防辦，來提出這樣的要求，他們會做比較好的評估。」

要避免細胞簡訊造成民眾恐慌，政府還得再研議，不過面對張文短時間內隨機攻擊還轉移地點，科技執法也成為未來精進規劃方向。

警政署長張榮興：「像高鐵捷運高鐵這些一直要進站，主要是進站的入口，是可以用AI設備，來對於危險物品先期的發現。」

除了未來要防止類似攻擊事件，在第一時間擴大，也要加強社會安全網，要從根本開始預防。

衛福部政務次長呂建德：「他比較屬於社會孤立，另外第二個他累積了長期的可能挫折，非典型這次部長也指示，目前我們會做整個新案的檢討。」

不讓隨機殺人案的恐懼漫延全台，政府努力防範未然。

