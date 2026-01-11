發聲力挺反廢死！王世堅：我會揭發這種虛偽、欺世盜名的作為

各界關注愷愷案二審判決，今天（11日）適逢司法節，兒少守護行動團體在北市舉辦「護兒少，反廢死」大遊行，引發關注。值得注意的是，民進黨立委王世堅也透過影片「讚聲」，表示自己會把握每次質詢法務部、行政院的機會，監督死刑執行，並揭發「廢死這種虛偽、誇張、欺世盜名的作為」。

王世堅表態支持反廢死。（圖／中天新聞）

王世堅表示，他十分感佩大家，這麼多年來，堅持在反廢死這條路上前仆後繼，一起努力為被害人的公道、國家社會的法治的尊嚴奮鬥。他在立法院也一定會把握每一次能質詢法務部、行政院的時候，會針對現在的還未被執行死刑的36位死刑犯，繼續監督政府，什麼時候該執行了，就不要再拖延。

王世堅也對愷愷案的受害家屬致上歉意，大家都沒有在政治上盡力保護好。還有這麼多現在各處，可能受到家暴虐待的孩子，我們沒有盡力保護好他們，每一位公民都有這部份的責任，他會繼續努力。

兒少守護行動團體11日號召數百人，在台北市舉辦「護兒少，反廢死」遊行。（報系資料照）

王世堅強調，自己在政治上的戰鬥位置、在這個工作崗位，就賦予他這個任務，「我應該每天全心全意針對司法上的缺失，以及廢死他們這種虛偽誇張、欺世盜名的作為，我應該來揭發他們！」

