發聲力挺黃國昌 國民黨團：希望民進黨政府理性面對質疑

針對民眾黨主席黃國昌宣布將自提國防特別條例草案，國民黨立院黨團發出新聞稿回應。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌結束訪美後，今（14日）返台召開記者會揭露，行政院提出的1.25兆元國防特別條例，其中有相當高的比例不是對美軍購，民眾黨團將自提國防特別條例草案。國民黨立法院黨團下午也表態，國民黨團持續在強化與美方、民眾黨團及社會的溝通，也希望民進黨政府能理性面對在野黨所提出之訴求及質疑，儘速編列相關預算。

黃國昌表示，此行有向美方詢問目前美國對台軍購所產生的遲延交貨情形，民眾黨得到了正面回應，知道問題在哪裡，美方也承諾會盡力改善。另外，這次民眾黨訪美，主要表達對於1.25兆元國防特別預算所面對的問題，民眾黨支持增強國防，但台灣的民主不能被犧牲、國會不能被當「塑膠」，這點美方充分理解並贊成。

國民黨團表示，賴清德政府提出的1.25兆元國防特別預算充滿「空白授權」，主流民意無法接受，同時未對立法院三讀通過的軍人加薪法案編列預算，這也是總統賴清德必須來立法院接受全民檢驗，進行國情報告的重要原因。

國民黨團批評，面對民進黨政府、賴卓體制的毀憲亂政，國民黨團與民眾黨團絕對站在守護民主憲政、保衛台灣安全的立場，嚴格監督，絕不退讓。

國民黨團表示，面對軍購及總預算立場從未改變，政府必須如實編列軍人加薪及警消所得替代率停扣預算，總預算才有付委審查的可能。與國際社會溝通，尤其與美方溝通事宜，國民黨黨中央與國民黨立法院黨團會密切溝通及合作，若有進一步的進度，會第一時間向全民報告。

