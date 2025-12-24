發聲挺王ADEN「校唱臭臉」挨轟！黃少谷、李友廷不同立場掀網戰

王ADEN（右）遭北市跨年除名，黃少谷呼籲珍惜校唱的機會。翻攝王ADEN、黃少谷IG

新生代創作男歌手王ADEN（王淯騰）近日受邀參加校園聖誕演唱會演出，卻因不滿一名女學生在台上熱舞而當場蹲下、中斷演唱，引發網路熱議。對此，曾為強辯樂團主唱兼吉他手的黃少谷，在社群平台發文表示「能唱校園真的要珍惜」，雖未指名道姓，但被認為是針對王ADEN事件發聲，吸引不少網友按讚留言。

黃少谷出道20年演藝之路有起有落， 近年靠著白天當計程車司機、晚上擔任房仲養家。黃少谷認為，校園演出是歌手重要的起點，必須好好珍惜。許多網友也留言支持，表示「要愛惜羽毛」、「學校願意邀請演出真的很珍貴」，甚至有粉絲呼籲期待強辯樂團再度合體。但也有人酸黃少谷，直言若不珍惜校唱，最後「只能跟你一樣去開計程車跟賣房子」。

李友廷認為網友痛批王ADEN校唱臭臉的行為是網暴。翻攝left7892 IG

此外，音樂人李友廷對事件也發表看法，指出許多網友以「正義」之名批評王ADEN，其實可能只是在宣洩自身情緒。他直言：「我們真的只能在這種地方團結嗎？一起霸凌一個還手不了的人？」

雖未指名道姓，但不少人認為其言論是為王ADEN發聲。李友廷事後回應表示「其實被網暴的是兩個人，不是我在挺誰。」然而其言論引發兩極評價，有人認為他「帶風向」、「偽善」，也有人認為不應讓情緒化批評演變成集體霸凌。面對外界壓力，李友廷最後刪除了該篇貼文。



