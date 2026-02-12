發號碼牌.派員疏導.規劃等候區 名店出招避人龍擾鄰

台南市 / 綜合報導

不少美食名店，幾乎天天都會出現排隊人潮，為了不影響交通及鄰居的麻煩，像是高雄市知名的白糖粿攤，業者就以發號碼牌方式，讓客人不用在現場等，另外一家人氣泡芙店，則是會讓客人先點餐並且準備好零錢，加快客人的購買速度，老闆娘也會現場維持排隊動線，還有台南市安平區一間牛肉湯名店，則是規劃一旁空地為等候區，讓顧客不用擠在大門口。

白胖胖的糯米條在油鍋裡炸，炸完沾上花生或知名粉，這就是高雄興中路口，知名的白糖粿，大油鍋裡炸不停，每個一買都是好幾塊，才開攤不久，人客一個接著一個。

廣告 廣告

高雄市知名白糖粿業者說：「來，13號、14號。」叫號點餐，老闆說，路邊騎樓小攤空間有限，要避免大家排隊，影響隔壁攤位跟交通。高雄市知名白糖粿業者說：「叫到號碼再來點，如果你覺得你要等很久的話，可以先去旁邊，買其他的東西。」

要購買的民眾先拿號碼牌，號碼比較後面的，就不用在現場等，免去排隊耗時間。民眾說：「知道我們要等多久，順序才不會亂掉。」除了拿號碼牌，另一家人氣名店，圓滾滾的泡芙擠進奶油，這家的泡芙很夯，一營業也開始排隊。

高雄市知名泡芙店店員說：「今天是原味、巧克力。」客人拿著菜單先點選，老闆娘還時不時出現，現場維持排隊秩序。高雄市知名泡芙店業者說：「先想好口味搭配喔。」

一個個排在騎樓邊，一到大樓門口，都會自動留出通路。高雄市知名泡芙店業者說：「我們也會引導客人，請他們先把零錢準備好，拿在手上，這樣可以節省大家的時間。」

說到排隊名店，台南安平區這家牛肉湯店，門口地上畫了動線，人客逐一入內用餐，超出動線外的。顧客說：「店家叫我們來排的。」就是排到對面的廟埕前，以免排到馬路邊，等候區也會擺上路障，業者還會不時盯哨。台南市知名牛肉湯店業者說：「我會站在那邊看。」

這間牛肉湯店，規劃出等候區，讓排隊民眾很安全，幾家美食名店，為了避免顧客排隊，各自想出好法子，不困擾鄰居不影響交通，才能好好放心的做生意。

原始連結







更多華視新聞報導

飲料名店排隊惹怒鄰居 桌椅擋路不給過 店家：已有疏導

鍋貼30年名店！晚餐時間排隊突竄火 店家及時疏散

中秋未到先搶翻！蛋黃酥名店電話忙線 現場爆代排亂象

