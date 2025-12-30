發表政策白皮書 邱議瑩：我準備好接棒陳其邁

即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市長擬參選人今（30）日發布政策白皮書，她以「六大願景、六星城市」為主軸，共提出40項具體政見，並稱已做好接棒現任市長陳其邁的準備，也有承擔的責任與決心，至於她的對手綠委林岱樺、賴瑞隆與許智傑，近期也勤跑基層並積極發表政見，盼能全力爭取在明（2026）年的初選民調中出線。





邱議瑩表示，自10月起已陸續舉辦六場政策說明會，競選過程中，市民朋友就是她最重要的「競選總幹事」。透過超過200場鄰里政策座談會，廣泛聽取里長與市民的第一線意見，讓政策不只是寫在白皮書上，而是真正回應高雄的需要。她強調，這本白皮書的完成，凝聚了產業界、學術界、文化界、社福與人權團體等多方專業建議，是一份集體智慧的成果，也是一份對市民負責的承諾。

民進黨高雄市長擬參選人邱議瑩今日發表政策白皮書。（圖／邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩主張的「新生兒希望帳戶」等政策也成為朝野政黨關注焦點，藍白亦提出「未來帳戶」等類似主張；邱議瑩說明，每名新生兒存入3萬元至信託專戶，交由專業金融機構投資，作為人生第一桶金。邱議瑩表示，朝野政黨都有類似構想，顯示該政策具有前瞻性，也具備高度可行性。

在產業政策方面，邱議瑩說明，台積電（TSMC）進駐高雄，預計將帶動約6萬個就業機會，未來她將進一步推動「高雄創世紀任務」，打造完整的高雄科技廊帶與上下游產業鏈，目標創造10萬個優質工作職缺，讓高雄加速從重工業城市，轉型為新創與高科技並進的產業城市。在長者福利上，她也承諾加碼敬老卡至每月1,000點（元），大幅提升長輩行動與生活支持。

邱議瑩指出，一座好的城市，應該能陪伴市民走過人生的每一個階段。因此，白皮書的核心並非只為單一族群，而是從育兒、生活、就業、創業、購屋支持到安心養老，建構一條「從搖籃到老年」的完整城市支持系統。安居高雄著重住宅正義與生活負擔，讓年輕家庭敢生、能住、有選擇；樂業高雄聚焦產業升級與就業品質，促成高科技產業與在地中小企業共榮；安養高雄則回應高齡社會需求，讓長輩能安心、有尊嚴地生活。

在文教高雄方面，邱議瑩提出「雙語Plus計畫」，結合母語、外語與程式語言教育，從文化根基、國際溝通到數位能力全面培育下一代。同時，她也將強化偏鄉數位教育基礎設施，縮短城鄉差距，讓每一個孩子都能在高雄贏在起跑點，而不是被迫離鄉發展。

生活高雄則回到市民最日常的感受，關注交通是否安全順暢、路網是否完整、公共空間是否友善，讓城市真正宜居。安全高雄不只談治安，更納入公共安全、城市韌性與面對極端氣候的整體準備。六大願景彼此扣合，指向同一個目標，就是讓高雄在快速變動的時代中，依然是一座可以安心生活、放心打拚的城市。

綠委賴瑞隆近期召開「大高雄願景系列之三」記者會，針對東高雄提出以「高屏溪大河文明再起」為核心，橫跨防災、產業、交通、醫療、生活到永續發展的完整藍圖，誓言讓東高雄成為下一個世代的城市發展引擎。賴瑞隆強調，未來將推動智慧治理、發揚地方特色，縮短城鄉差距，讓東高雄成為繁榮的永續宜居城市。

民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

針對邱議瑩喊話已準備好接棒，綠委許智傑則回應，「我和其邁市長是老同學了，我招商三井Lalaport落腳鳳山上樑典禮時，他也公開直說我比市長還像市長，後續許多工作要交由許智傑來完成，未來高雄要蛻變成AI首都，我就是最能銜接市政的傑出選擇」。

民進黨高雄市長擬參選人許智傑今日傍晚在苓雅區英明黃昏市場掃街。（圖／許智傑辦公室提供）

林岱樺近日也對雙語教育議題發表看法，她認為，雙語學習不應僅限於課堂或考試，而要讓孩子在生活情境中自然開口。她在談話中提到，自己長期在立法院爭取外籍師資相關支持，包括主張鬆綁制度、擴大外籍師資在校園可投入的教學領域，並強調教育資源應兼顧公平性。「我希望能讓偏鄉與弱勢地區學校優先獲得更穩定的雙語資源，縮小區域落差」。

民進黨高雄市長擬參選人林岱樺。（圖／林岱樺辦公室提供）

民進黨高雄市長初選激烈，除了邱議瑩外，包含林岱樺、許智傑與賴瑞隆都將爭取，4人將於明年1月3日的初選電視政見發表會正面交鋒，預計於1月12日至1月17日執行民調，由中執會1月21日公告正式提名名單；國民黨則確定由不分區立委柯志恩出戰。

