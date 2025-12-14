發表約定書 陳亭妃提七大方向

陳亭妃十四日發表新政見，提出與市民約定書，更積極與民眾近距離接觸，聆聽心聲。(陳亭妃服務處提供)

記者翁順利∕台南報導

立委陳亭妃十四日發表參選台南市長新政見《與市民的約定書》，提出七項重大市政規劃的完整藍圖，涵蓋城市治理、產業發展、交通建設與社會福利。

在約定書中，陳亭妃提出「一到七」的整體發展方向：一個大台南，以整體治理思維打破行政邊界；串連溪南溪北，縮短城鄉差距，讓資源平均分配；科技三軸推動後壁花卉產業園區、南科園區及沙崙綠能ＡＩ產業園區，促進產業升級；四季農漁產，建立完整冷鏈系統與災損申報ＳＯＰ，建制內銷與外銷更完整的通路；五大觀光軸，串聯宗教、文化與農漁特色，打造具國際吸引力的台南；福利六都齊，全面檢視六都社福政策；交通七彩行，完善路網與軌道建設，打通台南任督二脈。

她進一步說明，「交通七彩行」將以四橫三縱快速路網為基礎，包括台八四、國道八號、北外環道、台八六快速道路、國道一號、國道三號與台六一西濱快速道路，並同步推動鐵路地下化與立體化、捷運環狀線、觀光輕軌、糖鐵五分車與自行車道系統，讓台南交通更安全便捷。

社會福利方面，她承諾將以六都社福為基準，從幼兒、青年、婦女、勞工到長輩全面盤點，一次補足；也將推動六十五歲以上長者健保費全面免繳。