發表2026新年賀詞 習近平：兩岸統一歷史大勢不可阻擋
2025年即將結束，大陸國家主席習近平在今（31）日晚間7點，發表2026年新年賀詞。期間習近平除了談到大陸在2025年達到的經濟和外貿成就外，並提到2026年是新的5年計畫開局，將推進全民共同富裕。談到兩岸部分，習近平僅稱，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，這一年令人難忘的是隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年與設立台灣光復紀念日。
習近平2026年新年賀詞全文如下：
大家好！歲序更替，華章日新。在新年到來之際，我在北京向大家致以美好的祝福！
2025年是「十四五」收官之年。5年來，我們踔厲奮發、勇毅前行，克服重重困難挑戰，圓滿完成目標任務，在中國式現代化新征程上邁出了穩健步伐。我國經濟總量連續跨越新關口，今年預計達到140萬億元，經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，綠水青山成為亮麗底色，人民群眾獲得感幸福感安全感不斷增強。5年歷程極不尋常，成績來之不易。大家拼搏進取、耕耘奉獻，鑄就了欣欣向榮的中國。我向每一位辛勤付出的奮鬥者致敬！
這一年，令人難忘的是，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，設立台灣光復紀念日。國之盛典威武雄壯，勝利榮光永載史冊，激勵中華兒女銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，凝聚起中華民族偉大復興的磅礡偉力。
我們依靠創新為高質量發展賦能。科技與產業深度融合，創新成果競相涌現，人工智能大模型你追我趕，芯片自主研發有了新突破，我國成為創新力上升最快的經濟體之一。天問二號開啟「追星」之旅，雅下水電工程開工建設，首艘電磁彈射型航母正式入列。人形機器人亮出「功夫模式」，無人機演繹絢麗「煙花」。創新創造催生了新質生產力，也讓生活更加多姿多彩。
我們以文化滋養精神家園。文博熱、非遺熱不斷升溫，世界遺產再添新員，悟空和哪吒風靡全球，古韻國風成為年輕人眼中的「頂流審美」。文旅市場人氣火爆，「城超」、「村超」熱鬧非凡，冰雪運動點燃冬日激情。傳統與現代交融，中華文化綻放更加燦爛的光芒。
我們共創共享美好生活。我到西藏、新疆出席慶祝活動，從雪域高原到天山南北，各族群眾心手相連，像石榴籽一樣緊緊抱在一起，大家用潔白的哈達、熱情的歌舞，表達對祖國的熱愛、對幸福的禮贊。民生無小事，枝葉總關情。過去一年，新就業群體權益有了進一步保障，適老化改造給老年人帶來方便，育兒家庭每月多了300元補貼。柴米油鹽、三餐四季，每個「小家」熱氣騰騰，中國這個「大家」就蒸蒸日上。
我們繼續敞開胸懷擁抱世界。上合組織天津峰會、全球婦女峰會成功舉辦，海南自貿港全島封關運作。為更好應對氣候變化，我國宣布新一輪國家自主貢獻。繼「三大倡議」之後，我提出全球治理倡議，推動建設更加公正合理的全球治理體系。當今世界變亂交織，一些地區仍被戰火籠罩。中國始終站在歷史正確一邊，願同各國攜手促進世界和平發展，推動構建人類命運共同體。
前不久，我出席了全運會開幕式，粵港澳三地同心同行，令人欣慰。要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋！
黨興方能國強。我們開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，徙木立信從嚴管黨治黨，去腐生肌推進自我革命，黨風政風持續向好。要砥礪初心使命，持之以恆、久久為功，繼續回答好延安「窯洞之問」，書寫無愧於人民的時代答卷。
2026年是「十五五」開局之年。銳始者必圖其終，成功者先計於始。我們要錨定目標任務，堅定信心、乘勢而上，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革開放，推進全體人民共同富裕，續寫中國奇跡新篇章。
山海尋夢，不覺其遠；前路迢迢，闊步而行。讓我們拿出躍馬揚鞭的勇氣，激發萬馬奔騰的活力，保持馬不停蹄的幹勁，一起為夢想奮斗、為幸福打拼，把宏偉願景變成美好現實。
新年的旭日即將升起。祝祖國山河壯麗、大地豐饒，神州沐朝暉！祝大家心有所悅、業有所成，萬事皆可期！
