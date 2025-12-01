發言人李有宜突退出民眾黨 小草網路投票驚人結果曝

民眾黨發言人李有宜30日宣布，她擔心博士論文沒寫出來，所以辭去發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨。李有宜原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，但民眾黨主席黃國昌日前掛上其服務處三重蘆洲區主任合照看板，因此引發外界質疑與內鬥有關。政治評論員蘇恆表示，臉書社團「鬼針草聯隊」發起一個網路投票，有將近50%的人認為，民眾黨中央對李有宜不公平。

蘇恆30日在《野禮大事快評》節目中表示，李有宜身為民眾黨發言人，其實也有一段時間了，民眾黨的支持者或是小草，應該對李有宜這個人感覺不太陌生，而且大家都知道，她是一個非常努力的女孩子。

蘇恆接著表示，可是什麼時候，大家看到民眾黨，感覺好像變了，過去民眾黨前主席柯文哲所主張公平公正的那種態度，好像有一點點的消失。

蘇恆指出，有一個叫做「鬼針草聯隊」的臉書社團，在裡面發起了一個網路投票，詢問「如果今天李有宜退黨，你覺得是因為什麼原因？有4個選項：「有隱情，黨中央對她不公平」，佔48%；「純粹要準備博士而已，個人選擇」，佔14%；「李有宜自己有問題，不該退黨」，佔10%；「沒想法」，佔28%。

蘇恆認為，「鬼針草聯隊」基本上是一個小草的社團，在裡面有將近50%的人認為，黨中央對李有宜不公平。大家就會開始去思考，為什麼民眾黨會變成這個樣子。

