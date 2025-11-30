發言人李有宜突退黨 民眾黨：祝福早日完成學業

民眾黨發言人李有宜今（30）日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。李有宜的突然退黨被解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關。對此，民眾黨也做出回應。

民眾黨發言人李有宜宣布辭去黨職並退黨。（圖／資料照）

台灣民眾黨回應全文如下：

針對李有宜退黨一事，台灣民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝有宜過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。台灣民眾黨已在第一時間表達關心，祝福有宜早日完成學業。

