發言人李有宜退黨與內鬥有關？民眾黨回應了

〔記者林哲遠／台北報導〕2024新北第二選區三蘆立委參選人、民眾黨發言人李有宜今無預警宣布退黨，令外界聯想恐與民眾黨主席黃國昌旗下的三蘆主任周曉芸表態參選明年議員有關。對此，民眾黨表示，台灣民眾黨已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。

李有宜在臉書發文表示，親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業，並向支持者喊話：「早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期。」

據悉，2024曾參選新北第二選區三蘆立委的李有宜在落選後持續耕耘地方，並早早宣布打算參選明年三蘆議員選舉；豈料，民眾黨主席黃國昌旗下的「四大金釵」三蘆主任周曉芸也表態參選，內鬥意味十足。

針對李有宜退黨一事，民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝李有宜過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。

