發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉同天退黨 謝立功嘆：民眾黨溫度去哪了？

政治中心／施郁韻報導

民眾黨發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉退黨。（圖／翻攝自李有宜臉書、資料照）

曾投入2024年立委選舉，在綠營優勢選區新北三重、蘆洲以8萬多票高票落選，之後擔任民眾黨發言人的李有宜，30日上午宣布退出民眾黨；民眾黨創黨黨員、網紅朱蕙蓉也在30日宣布退黨。對此，民眾黨前祕書長謝立功感嘆，「民眾黨的溫度去哪了？」引起熱議。

謝立功30日在臉書發文表示，退黨背後的危機：民眾黨的溫度，去哪了？民眾黨前發言人李有宜，及在民眾黨草創階段即加入的「大媽老司機」宣布退黨，本人深感遺憾也不勝唏噓。

謝立功說，有人選後持續深耕地方，更有人是第一代空軍，都可謂民眾黨戰將，也是黨的基礎與價值所在。「如今這些曾為黨努力、為黨拚搏的人陸續消失，他不得不提出質疑：是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對『戰將』2字的理解，已經出現嚴重偏差？」

謝立功接著說，民眾黨成立6年，不能再用「小黨」作為安慰自己的理由。政黨要成熟，必須重視那些在沒有資源的時代，仍願意付出的人。如今的狀況，反倒更像是，當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略；而真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去，更何況並非無用之人。這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。

謝立功點出關鍵，民眾黨若要茁壯成長，就不能只重文宣，而應同時經營組織，並重新找回那些曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志。政黨要走得長遠，需要的不僅是「形象的堆疊」，更是「人心的凝聚」。

謝立功身為前秘書長，對黨有情感、有責任，也有義務說出真話。「我所提出的不是私怨，而是對理念的堅持；不是批評誰，而是提醒整個政黨，民眾黨的溫度，一旦消失，就恐怕再也回不來了！」他強調，台灣需要一個真正有溫度、重視基層的政黨。希望民眾黨不要忘記初心，也不要忘記那些曾經一起走過風雨的人。

