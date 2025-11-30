發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉雙雙退黨！汪浩大酸民眾黨「樹倒猢猻散！」網：現在知道要跑算聰明人

原先有意挑戰三蘆市議員選舉的民眾黨發言人李有宜，今（30）日上午卻透過臉書稱因學業因素退黨，民眾黨創黨元老朱蕙蓉也轉發其貼文表示退黨，朱蕙蓉更在昨天發文轟民眾黨「雙標」。牛津大學國際關係學博士汪浩大酸「樹倒猢猻散！」不少網友也直言民眾黨「剩下狗仔、中配、貪污犯」。

李有宜上午透過臉書表示：「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

對此，民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝她過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務，民眾黨已在第一時間表達關心，祝福她早日完成學業。

李有宜後續也出面受訪表示，非常感謝三蘆及之前立委選舉的五股朋友支持，但自認在能力上也有很多不足之處，需要趕快回到學校將博士班學業完成，「希望大家等等我，未來也許我們還會再相見」。

李有宜曾代表民眾黨參選參選新北市第二選區立委（五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里），也有意挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉。不過，民眾黨主席黃國昌卻和其三重蘆洲辦公室主任、旗下「四大金釵」之一的周曉芸共同掛上看板，媒體問及，是否與此有關？

李有宜回應：「沒有關係，這是我深思熟慮後的決定」，現在她已經不是黨員，對於民眾黨內事務不便多做評論。至於之後若要投入選戰，是否可能轉向國民黨或其他政黨？李有宜則說「未來不排除任何可能性，但現階段我還不想想這麼多，先專注學業」。

不過，創黨元老、「大媽老司機」朱蕙蓉今日也轉發李有宜貼文，寫下：「親愛的支持網友們與 台灣民眾黨黨員們、以及不支持討厭大媽的網友們：即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的。」

事實上，朱蕙蓉昨日已經發文寫道，她上幾場政論節目就被中評會約談，停權半年，那位徐小姐（指民眾黨新住民委員會主委徐春鶯）都已經被羈押禁見了，難道就不毀壞黨譽？不用送中評會嗎？台灣民眾黨標準雙標。

這番「退黨潮」讓不少網友大酸「剩下狗仔、中配、貪污犯」、「已被統促黨借殼上市了」、「除了既得利益者，現在還在支持國民黨跟民眾黨的人都有點問題」、「現在知道要跑的算聰明人」，牛津大學國際關係學博士汪浩也說「樹倒猢猻散！」

