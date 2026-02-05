發言人糗事一籮筐！郭雅慧發稿罵人嫌敵人不夠、陳見賢發言人「一清說」越抹越黑...謝欣霓：以前是化妝師現在是訓獸師！周玉蔻酸「就實習生」

總統賴清德近日出席國際書展，因一句「找好老師不如找好書」引發討論，總統府發言人郭雅慧卻回擊批評全教產斷章取義；另外，國民黨竹縣副縣長陳見賢發言人近日也稱陳「是一清不是二清」越抹越黑、引發討論。前立委謝欣霓今（5）日大酸，過去發言人負責溝通協調、現在流行當「訓獸師」，資深媒體人周玉蔻則留言批評，是賴清德用錯人、就實習生。

賴清德日前逛國際書展時說：「找好老師不如找好的書」，總統府發言人郭雅慧卻發新聞稿批評全教產斷章取義、玩政治遊戲。

對此，資深媒體人周玉蔻抨擊，總統府發言人又發稿罵人？賴總統好書勝過好老師說引反彈，明明誤會一場，「一通電話就可化解的小事卻被發言人搞的劍拔弩張？嫌敵人不夠多？！」

另外，前立委謝欣霓今日也在臉書發文表示：「過去發言人的角色就是負責溝通協調的化妝師。 現在的發言人流行當訓獸師…。」周玉蔻則在下方留言表示「是威廉用錯人啦，連訓獸師資格都沒有！就實習生。」

也有網友留言表示「我認真覺得，記者不是上電視播新聞就好，政治也不能淺碟化」，謝欣霓則回說「我認真覺得會不會是我們太老派了」。

此外，近日國民黨新竹縣長提名掀內戰，立委徐欣瑩嗆對手、現任竹縣副縣長陳見賢有黑道背景、是「二清專案」的管訓流氓，陳見賢辦公室發言人田芮熙則出面「澄清」，表示陳見賢當時是「一清專案」不是「二清專案」，被外界大酸是吃了誠實豆沙包，因為一清對象是全台首惡、二清則是小流氓。對此，謝欣霓也說「歡樂一籮筐」。

