發言人、創黨元老同天退黨！謝立功不勝唏噓：民眾黨的溫度去哪了

民眾黨主席黃國昌（左）、曾選2024民眾黨立委的民眾黨發言人李有宜（右）。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨發言人李有宜11月30日宣布退出民眾黨，她曾投入2024年立委選舉，在綠營優勢選區新北市第四選區三重、蘆洲以8萬多票高票落選；外界認為與民眾黨主席黃國昌力推周曉芸空降新北市四選區議員選舉有關。民眾黨創黨黨員、網紅朱蕙蓉也在同日宣布退黨並痛批，黃國昌沒有任何討論就派了人選，有活動也從來沒邀請李有宜參與，把李有宜「消聲匿跡、慢慢的抹掉了」，民眾黨「非常沒有仁義」，引發關注。對此，民眾黨前祕書長謝立功感嘆：「民眾黨的溫度去哪了？」

謝立功在臉書發文寫道，退黨背後的危機：民眾黨的溫度，去哪了？李有宜及在民眾黨草創階段即加入的「大媽老司機」宣布退黨，他深感遺憾也不勝唏噓。有人選後持續深耕地方，更有人是第一代空軍，都可謂民眾黨戰將，也是黨的基礎與價值所在。如今這些曾為黨努力、為黨拚搏的人陸續消失，他不得不提出質疑，是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對「戰將」2字的理解，已經出現嚴重偏差？

謝立功指出，民眾黨成立6年，不能再用「小黨」作為安慰自己的理由。政黨要成熟，必須重視那些在沒有資源的時代，仍願意付出的人。如今的狀況，反倒更像是，當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略；而真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去，更何況並非無用之人。這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。民眾黨若要茁壯成長，就不能只重文宣，而應同時經營組織，並重新找回那些曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志。

謝立功續指，政黨要走得長遠，需要的不僅是「形象的堆疊」，更是「人心的凝聚」。身為前秘書長，對黨有情感、有責任，也有義務說出真話。他表示：「我所提出的不是私怨，而是對理念的堅持；不是批評誰，而是提醒整個政黨，民眾黨的溫度，一旦消失，就恐怕再也回不來了！」並強調，台灣需要一個真正有溫度、重視基層的政黨。希望民眾黨不要忘記初心，也不要忘記那些曾經一起走過風雨的人。

