發言人、創黨元老退黨 謝立功：黨的溫度呢

[NOWnews今日新聞] 民眾黨發言人李有宜與創黨元老004號朱蕙蓉昨日相繼宣布退黨，對此黨前秘書長謝立功表示「民眾黨的溫度，去哪了？」質疑究竟是黨留不住人才？還是不知珍惜人才？還是對「戰將」理解出現嚴重偏差？如今卻像是同志有用就被倚賴，當同志沒有話語權就被忽略，這並非一個有溫度、重情重義政黨該呈現的樣貌，希望民眾黨不要忘記初心，也不要忘記那些曾經一起走過風雨的人。

「民眾黨的溫度，去哪了？」謝立功點出退黨背後的危機，提及李有宜與朱蕙蓉宣布退黨，自己也深感遺憾也不勝唏噓。有人選後持續深耕地方，更有人是第一代空軍，都可謂民眾黨戰將，也是黨的基礎與價值所在。

謝立功說，如今這些曾為黨努力、為黨拚搏的人陸續消失，自己也不得不提出質疑，是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對「戰將」二字的理解，已經出現嚴重偏差？

謝立功表示，民眾黨成立6年，不能再用「小黨」作為安慰自己的理由，政黨要成熟，必須重視那些在沒有資源的時代，仍願意付出的人。如今的狀況，反倒更像是當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略；而真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去，更何況並非無用之人，這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。

謝立功說，民眾黨若要茁壯成長，就不能只重文宣，而應同時經營組織，並重新找回那些曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志。政黨要走得長遠，需要的不僅是「形象的堆疊」，更是「人心的凝聚」。

謝立功表示，自己做為前秘書長，對黨有情感、有責任，也有義務說出真話，但所提出的不是私怨，而是對理念的堅持，不是批評誰，而是提醒整個政黨，民眾黨的溫度，一旦消失，就恐怕再也回不來了，台灣需要一個真正有溫度、重視基層的政黨，希望民眾黨不要忘記初心，也不要忘記那些曾經一起走過風雨的人。

