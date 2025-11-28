發言屢遭批評！吳怡農：不應該以團結為名 壓制不同的主張

壯闊台灣協會理事長吳怡農。（資料照片） 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 壯闊台灣聯盟理事長吳怡農積極爭取民進黨選對會徵召提名台北市長參選人，但近日言論屢遭黨內人士或支持者批評。他日前直言「如果黨內操盤手、這些名嘴們真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果」，引發黨內、支持者砲轟，昨日他又以2006年黨內「11寇」事件為例，強調自己不怕攻擊，但仍遭部分綠營支持者批評。吳怡農今（28）天再度於臉書發文表示，重提「11寇」事件，是想強調不應該以團結為名，壓制不同的主張，否則組織、國家都無法進步。

吳怡農說，當年，黨內被攻擊的這些人，並沒有違反基本政治價值，只是想法不同，卻被指責「砲口向內，內鬥內行、外鬥外行，是破壞泛綠團結的內奸」。我們不應該以團結為名，壓制不同的主張。否則組織（或國家）都無法進步。吵過架的人都知道，一方保持沈默不代表被說服，經常只是因為冷漠、疏遠、甚至厭惡。

吳怡農認為，我們的民主政治似乎有越來越強烈互相鄙視的文化：「對方笨、被利用，不然就是壞、叛徒。」問題是，如果不同意見，該如何表達，才不會淪為謾罵？要怎麼持反對，才不會增加對立或仇恨，反而可以促進理解、甚至說服對方？有好的方法嗎？

他舉哈佛商學院跟甘迺迪政府學院的教授 Arthur Brooks 的書為例，他在《愛你的敵人 Love Your Enemies》書中分享的三個原則：

第一、不要嘗試透過侮辱來改變別人的想法。科學實驗指出，有些人的確會因為被侮辱而調整他們的立場；但是四分之三的人，反而會變得更極端。

所以，當我們面對持反對意見的人，清楚說明為何我們的主張，更能達成雙方共同的目標，才有機會說服對方。

第二、不要假設對方的動機。Arthur Brooks 舉例：有人告訴你「地心引力存在」，你若不同意，你不應該說「那是因為你在賣跳傘，你當然會說有地心引力」。質疑動機是最懶惰的論述。更何況，在現在的社會，多少人真正了解對方呢？

第三：善用我們的價值觀 — 去感動、而不是作為攻擊對方的器具，才可能創造對話的空間。

吳怡農強調，自己跟家人、朋友的爭執上，不時提醒自己這些準則。但做起來絕對不容易。「政治文化能更好嗎？只有嘗試改變才知道」。

