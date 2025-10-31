發誓也沒用！海巡署破「茶罐藏毒」 販毒移工遭鐵證打臉

【警政時報 鄭元毓/綜合報導】海巡署偵防分署臺南查緝隊破獲一起印尼籍逃逸移工販毒案，該移工涉嫌利用茶罐偽裝、專門向在台同鄉販售第二級毒品安非他命及大麻。全案經專案小組追查，共查獲安非他命約405公克、大麻約1,865公克，已依違反《毒品危害防制條例》移送橋頭地方檢察署偵辦。

海巡署偵防分署臺南查緝隊查獲印尼籍逃逸移工涉嫌在台販毒給同鄉。(海巡署提供)

海巡署偵防分署臺南查緝隊與南部分署第一ㄧ岸巡隊、偵防查緝隊南部組，聯手移民署台東專勤隊等單位組成專案小組，於今（114）年1月22日前往臺南市仁德區一處出租套房執行查緝行動。專案小組在該印尼籍逃逸移工身上查獲第二級毒品安非他命。儘管該犯嫌矢口否認真實身分，並堅稱毒品為他人所有，甚至對著可蘭經照片發誓，若毒品是自己的，妻子及父母會遭上天嚴懲，企圖撇清關係。

專案小組對其說詞存疑，隨後將其帶往居住地及高雄市阿蓮區某處工寮擴大搜索。查緝人員在租屋處發現犯嫌利用茶葉罐來偽裝包裝安非他命，並在工寮內搜出運用黑色保溫袋包裝的大麻共7包。查緝人員指出，這種手法明顯是為了躲避查緝。經查證，該名移工販毒鎖定的對象是在臺的印尼同鄉，藉此牟取不法暴利。

海巡署表示，將秉持「溯源斷根」精神，不論涉案者國籍或身分，持續積極偵辦各類毒品案件，阻絕不法於源頭，維護社會治安。民眾若發現任何不法情事，可撥打海巡署「118」報案專線提供線索。

