發財不發胖！營養師教作5彩高纖發糕 控糖族、長輩也能開心吃

〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節將至，象徵發財、步步高升的發糕是不可缺少的應景年貨之一，卻又擔心市售發糕糖份過高，吃了對身體造成負擔，成大醫院斗六分院營養師賴美娟研發「中式馬芬-五彩高纖發糕」，熱量只有市售1/3，且含豐富膳食纖維、維生素B群、E及礦物質，吃了有助腸胃道的完整性且能穩定血糖。

成大斗六分院在院方服務巷弄長照據點發表及教做「中式馬芬-五彩高纖發糕」，長輩吃了覺得美味可口，每個人學得十分起勁，有大紅色、紫色、綠色，很適合年節喜氣洋洋，還有人調出5種顏色，代表五福臨門、好運全方位。

廣告

賴美娟表示，傳統發糕一個熱量大約200至300大卡，膳食纖維只不到1公克，許多民眾買回家拜拜後不敢多吃，五彩高纖發糕以全穀粉取代精緻麵粉，保留了小麥的胚芽、胚乳和麩皮，更含有豐富的維生素B群、維生素E與礦物質，增加膳食纖維有益腸胃道的完整性，也具備低GI(升糖指數)的特性，有助於穩定血糖。

賴美娟說，以代糖替代砂糖或黑糖，一個熱量只有105大卡，不到市售的一半，並加入天然植物粉，如抹茶粉、紅麴粉、紫薯粉，讓色彩更豐富，適合擔心熱量攝取過多或需控糖的慢性病友及長者，在年節時吃得開心，也適合做為平時的點心。

賴美娟指出，「中式馬芬-五彩高纖發糕」材料及作法很簡單，準備好全穀粉、麵粉、代糖及天然色粉等材料，就可動手或跟家人一起DIY，想添加風味也可加少量伯爵茶粉、可可粉，水可換成牛奶，增加鈣質。

作法第1步驟將水與代糖在熱水中攪拌融化；第2步驟將各類粉材秤量混合後，把麵糊倒入烤杯中(約9分滿，發糕才會發的漂亮)；第3步驟放入電鍋中，外鍋加2杯水後開始蒸，跳起後悶5分鐘。

