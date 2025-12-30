發財了！今彩539頭獎狂開6注！獎落「這4縣市」 威力彩衝3.7億

12月29日開獎的第114000314期今彩539頭獎共開出6注，每注可獲得400萬元獎金，6位幸運得主共可瓜分2400萬元。開獎號碼為05、10、13、29、37。

根據台灣彩券公司公布的資料顯示，6注頭獎分別由5間彩券行售出。台北市松山區三民路151號1樓的「侑旺富彩券行」開出1注；新北市五股區西雲路160號「金鑫旺商行」開出1注；桃園市蘆竹區大竹里大竹路441號1樓「鑫富發彩券行」開出1注；彰化縣秀水鄉金興村番花路139之3號「上強彩券行」開出1注。值得注意的是，新北市板橋區龍興街37號「億來國際企業社」一舉開出2注頭獎，成為本期最大贏家。

今彩539其他獎項方面，貳獎共396注中獎，每注可得2萬元；參獎1萬513注，每注300元；肆獎9萬8655注，每注50元。39樂合彩四合開出74注，每注可得20萬2702元；三合673注，每注1萬1250元；二合2萬96注，每注1125元。

同日開獎的第114000104期威力彩頭獎再度槓龜，開獎號碼為第一區01、03、09、11、18、32，第二區06。威力彩已連續18期無人中獎，下期頭獎累積獎金預估上看3.7億元，將於明年1月2日開獎。

威力彩貳獎同樣槓龜；參獎11注，每注15萬元；肆獎37注，每注2萬元；伍獎364注，每注4000元；陸獎2272注，每注800元；柒獎4406注，每注400元；捌獎2万3553注，每注200元；玖獎3萬2234注及普獎5萬537注，每注均為100元。

3星彩中獎號碼為340，壹獎69注中獎，每注5000元。4星彩中獎號碼為9535，壹獎13注中獎，每注5萬元。

