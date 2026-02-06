發財車「消失」嚇壞車主 警地毯式搜尋迅速尋回

發財車不翼而飛虛驚一場，中市警一分局西區派出所地毯式搜尋迅速尋回安民心。（圖／記者澄石翻攝）

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市一名男子日前前往法院辦事，返程時卻發現愛車「憑空消失」，一度以為遭竊，心急如焚之下趕緊向警方求助。所幸員警耐心協尋、細心比對監視影像，最終順利找回車輛，化解一場虛驚，也讓民眾深刻感受到警方守護財產安全的用心。

臺中市政府警察局第一分局西區派出所於115年1月26日17時許，接獲一名葉姓男子（55年次）報案。葉男神色慌張地表示，自己下午駕車前往法院處理事務，將車停放在法院附近停車場，未料辦完事返回時卻怎麼也找不到車輛，懷疑可能遭竊，焦急萬分地請求警方協助。

廣告 廣告

受理案件的警員高宏銓立即安撫葉男情緒，並進一步詢問停車細節。經了解，葉男當時因趕時間進入法院，未特別留意停車場確切位置，只記得大致停在法院周邊，對停車場名稱、方位與周邊地標均印象模糊。由於該區停車場密集，若無明確線索，尋車如同大海撈針。

高員不敢大意，隨即通報線上警力張士威到場支援，兩人兵分多路展開搜尋，同時調閱周邊道路監視器畫面，回溯葉男行車動線，逐步縮小範圍。警方耐心過濾影像資料後，研判葉男曾行經大全街與公館路一帶，遂鎖定周邊停車場逐一查找。

經過一番地毯式搜尋，警方最終在附近一處停車場內發現葉男車輛，車況完好、無任何遭破壞跡象，確認並非失竊，而是單純記錯停放地點。葉男見到愛車原封不動停在眼前，頓時鬆了一口氣，連聲向警方致謝，對員警的積極與細心深表感激。

中市警一分局表示，類似「忘記停車位置誤以為遭竊」的案件並不少見，尤其在洽公匆忙或前往不熟悉環境時更容易發生。警方呼籲民眾，外出停車可善用手機拍照記錄停車位置、周邊地標，或備註停車場名稱與樓層位置，有助快速尋車，避免緊張與誤報。

此外，年節將近，警方已加強重要節日安全維護工作，針對人潮密集與車流頻繁區域提高巡邏密度，持續以主動、即時服務守護市民財產安全。警方提醒，若發現車輛疑似失竊或遇到緊急狀況，可立即撥打110報案專線或向附近派出所求助，警方將迅速到場協助，共同維護安全無虞的生活環境。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！