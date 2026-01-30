發酒瘋攻擊護理師/員警 醉漢送辦

一名醉漢大鬧東華醫院急診室，並毆傷護理師，員警將其壓制帶回派出所。（東華醫院提供）

記者劉晴文∕南投報導

蕭姓男子喝醉受傷30日被送到南投縣竹山鎮東華醫院，在院內發酒瘋打傷護理師，員警到場也遭到攻擊，造成2名護理師、2名員警掛彩。全案依涉犯《醫療法》、傷害罪嫌法辦。

50歲蕭姓男子喝醉撞傷額頭流血，上午由救護車送到東華醫院就診，粘姓、鍾姓、曾姓護理師幫蕭男止血時，全身酒味的蕭男竟辱罵三字經，但護理人員仍持續為蕭男止血；蕭男還是一直辱罵，甚至出拳攻擊粘姓護理師頭部及下巴、曾姓護理師左手肘被抓傷。

警方獲報到急診室處理，蕭男見員警到場仍不配合，持續拳打腳踢，護理人員好不容易幫蕭男打破傷風疫苗，雖給予約束仍無法靠近。最後蕭男拒絕治療，醫護人員解開約束讓蕭男自行離院。員警陪同蕭男到門口，蕭男又出手攻擊員警，遭警方壓制。

東華院長張國翊說，醫療暴力零容忍，一定會守護醫護人員安全，院方第一時間通報警方，受傷醫護人員已驗傷，並針對醫療暴力、傷害行為提告。院方嚴厲譴責醫療暴力，除發慰問金給受傷員工，也會協助法律程序，維護醫護人員安全工作環境和尊嚴。

竹山警分局表示，上午接獲東華醫院報案，員警前往處理過程也遭到攻擊，因此壓制酒醉蕭男並帶回派出所保護管束。過程中2名醫護人員、2名員警輕微受傷，依涉犯《醫療法》、傷害罪嫌移送南投地檢署偵辦。