發錢了！勞動部每人每月「最高發11500元」適用對象曝
為降低國際經貿情勢變動對國內產業及勞工就業的影響，勞動部28日宣布，將延續「僱用安定措施」至115年7月31日，適用對象涵蓋9大製造業別。符合條件的減班休息勞工，每人每月最高可領取新台幣11,500元薪資差額補貼，協助穩定生活與就業。
僱用安定措施
勞動部指出，受到美國對等關稅政策、新台幣匯率波動及進口關稅調整等因素影響，部分產業仍承受營運壓力，進而實施減班休息措施。儘管台美關稅談判已有結果，但相關政策的遞延效應仍在發酵，恐影響約4.2萬名勞工的工作權益，因此決定延長補助期限，提供企業與勞工更長期的支持。
此次延續辦理的9大行業，包括食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業，以及其他運輸工具及其零件製造業。
勞動部說明，公告期間內（115年2月1日至7月31日），只要上述行業的雇主與勞工協議實施減班休息達30日以上，並經地方勞政機關列冊通報，受僱勞工即可依規定申請薪資差額補貼。補貼金額為減班休息前後薪資差額的70%，按月核發，並採無條件進位至百位數計算，每人每月補助上限為1萬1,500元。
減班休息勞工再充電計畫
此外，勞動部也鼓勵減班休息勞工善用期間精進技能。若同時參加「減班休息勞工再充電計畫」的相關訓練課程，勞工可在薪資差額範圍內，合併請領薪資差額補貼與訓練津貼，減輕收入減少的衝擊，並提升未來就業競爭力。即使事業單位未列入僱用安定措施公告的適用行業，勞工仍可單獨參與再充電計畫，依實際參訓時數請領每小時196元的訓練津貼；若由事業單位自行辦理訓練，政府最高可補助訓練費用350萬元。
勞動部舉例說明，若一名勞工減班休息前的平均月投保薪資為4萬5,800元，減班後薪資降至最低工資2萬9,500元，每月薪資損失1萬6,300元，可先領取1萬1,500元的薪資差額補貼，其餘差額則可透過參與再充電計畫的訓練津貼補足，以達到收入未明顯縮減的效果。根據統計，僱用安定措施自114年3月實施、並於同年8月擴大適用至9大行業以來，截至115年1月15日，已協助471家事業單位、共7,690名勞工，累計核發補貼金額接近5,000萬元。
勞動部提醒，有關僱用安定措施及減班休息勞工再充電計畫的申請資格、流程與所需文件，民眾可至「台灣就業通」網站查詢，或撥打免付費專線0800-777-888，由專人提供諮詢服務。
9大「慘業」勞工注意！放無薪假最高能領近7萬 勞動部拍板薪資補貼再延長半年
9行業勞工放無薪假 勞動部「3理由」拍板薪資補貼再延長半年
