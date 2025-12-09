發錢了！嘉義市加碼普發6000元 農曆年前有望領到

嘉義市長黃敏惠昨（8）日將普發市民的「現金大紅包」從原訂的3000元加碼至6000元，預算案在今（9）日也送交議會審議。最快明年農曆年前，市民就能收到期待已久的6000元現金，而在嘉義縣的梅山鄉、民雄鄉、太保市也將普發現金讓民眾過個好年。

嘉義市長黃敏惠。圖／台視新聞

嘉義市長黃敏惠8日主持市務會議，通過「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，每人普發6000元現金，並指出是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，也不會影響到市政建設推動，希望市民能在嘉義市消費，帶動嘉義市的經濟發展，達到良性循環的效果。

嘉義縣梅山鄉8號已經發放普發3000元，鄉親井然有序排隊領取號碼牌，臉上滿是期待與喜悅。梅山鄉公所因應114年丹娜絲颱風與7月西南氣流帶來的嚴重災損，鄉長林俊謀宣布啟動「韌性經濟方案」，普發每位設籍鄉民3千元；而太保市也將普發3千元，民雄鄉2千元，比起台灣其他地區，嘉義市縣市民眾年底口袋更多了一些福氣。

