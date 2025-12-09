發錢了! 嘉義市通過"普發6000" 市民最快年底前領紅包

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

嘉義市長黃敏惠8日在市務會議中通過，振興經濟強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫，針對市民每人普發6000元，黃敏惠說嘉義市連續15年不舉債，連續7年零公債，因此希望透過普發來振興經濟，而9日上午也將提案送交議會，預計19日臨時會進行審議，只要通過後有望在過年前，市民都能領到六千元紅包。

發錢！「這縣市」通過普發大禮包 每人領6000元最快年底前入帳

嘉義市普發六千現金計畫，提案送交議會審議。（圖／民視新聞）嘉義市長黃敏惠滿臉笑容到了議會殿堂，先與主席以及議員們打招呼，因為市府向議會提案，要普發六千元現金給每一位市民。嘉義市長黃敏惠：「嘉義市已經連續15年我們不舉債，再來我們已經連續7年公共債務是零。」黃敏惠強調，嘉義市這幾年沒有舉債，普發的六千元將用，累計歲計賸餘辦理，絕對不會影響嘉義市公共建設的進行，同時也期盼透過這樣的方式，振興地方經濟。嘉義市長黃敏惠：「我們會發錢但是我們更重要，大家要賺錢也就是呼籲所有的市民，當我們領到的話我們能夠，把這一筆錢在地消費。」

嘉義縣梅山鄉普發三千現金，8日起民眾已經開始排隊領取。（圖／民視新聞）

普發計畫預計19日在議會臨時會審議，只要通過，民眾有望在過年前就領到加碼紅包，聽到消息，大家都很開心。民眾：「很開心大家都可以花錢了。」民眾：「過年快到了看是要包紅包給孫子，還是要自己帶去吃飯都可以。」另外在嘉義縣梅山鄉因為丹娜絲颱風與7月西南氣流受到嚴重災損，鄉公所啟動的韌性經濟方案，也在8日起普發三千元，一大早就有許多民眾排隊領取。民眾：「大家都很開心讓鄉長這樣照顧大家。」中央普發現金一萬元之後，嘉義縣市再加碼，民眾開心全寫在臉上。

