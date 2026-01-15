發錢了！嘉義市首發老人春節禮金 1／24起領紅包

嘉義市115年老人春節禮金發放對象。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

為貫徹老人福利政策，彰顯崇老敬老傳統美德，對資深市民表達敬意，嘉義市政府首次對年滿65歲以上市民，發放春節禮金，將於1月24、25日兩天發放，預計東區2萬4779人，西區2萬7475人，總計5萬2254人可領紅包。

市府社會處表示，此次老人春節禮金發放對象，為115年2月17日（含）當日年滿65歲，且設籍嘉義市滿半年以上，主要發放日期為115年1月24日（六）及1月25日（日），連續兩天上午8時30分至下午4時，依通知單前往各區指定地點領取。

領取通知單將自1月16日起，送達市民戶籍地址，本禮金將與本市「強化民眾消費韌性普發現金6000元」一起發放。

若未能於主要發放日領取者，可於115年1月30日（五）、1月31日（六）及2月6日（五）、2月7日（六），上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處補領。

若委託他人辦理，須持通知單、國民身分證正本及印章；受委託代領者須為年滿18歲之成年人，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人之國民身分證與印章。

此外，還可於115年3月2日至3月15日申請轉帳，提供線上及紙本兩種方式，相關申請網站將再行公告；預計於115年4月30日前撥款入帳；未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

